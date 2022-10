Guinée: Labé_ Hadja Koumanthio Z. Diallo nouvelle ambassadrice de la Paix échange avec la presse

La directrice generale du musée du Fouta et nouvelle ambassadrice de la paix a animé ce samedi un point de presse dans l'amphithéâtre du musée.

Pour l'occasion étaient présents les plus proches de ses amis, sa famille et la presse tout azimut.

Pour introduire, le point de presse, Mr Kalifa Soumanoh membre du Haut Conseil et invité de circonstance a lu un document dans lequel les trois dimensions de l'ambassadrice sont déclinées à savoir:

La dimension littéraire, celle de la patrimonitrice et celle autre de la promotrice de la paix avec citation de ses oeuvres y afférentes.

À sa prise de parole, Hadja Zeinab Koumanthio Diallo a commencé par rappeler la ģénèse de la fédération universelle de la paix qui remonte à l'année 2005 à New York avec des principes dont l'essence vise à jetter les bases d'une paix universelle sur le socle des priincipes universels.

La directrice générale du musée a aussi cité en reférence le 5eme rassemblement de l'espoir orfanisé par la FPU le 27 février 2021 à Vienne et qui avait connu un immense succès et la présence d'Emminences grises dont l'évèque Noel Jones qui avait alors cité les béatitudes dans sa prière d'ouverture et son message de paix:

<< Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés Fils de Dieu... .L'amour de la paix est la tâche de ceux qui marchent avec Dieu... >>

Des dires de la nouvelle ambassadrice de la paix a estimé s'inspirer de cette démarche pour mieux s'imprégner et s'armer du Coran et des hadiths s'appuyant sur un verset du Coran dont le sens est:

<>

Dans se propos de paix Hadja Koumanthio Zéinab Diallo s'est focalisée durant toute sa communication sur 4 concepts: La paix, la force des liens, la place du culte dans l'applanissement des conflits et le poids du silence.

Pour finir, elle a demandé le soutien de tous pour l'aider à mener à bien la confiance, chacun dans sa parcelle de connaissance ou de maitrise avant de refermer son laïus par sa prière habituelle:

<

Fais moi pieuse en répandant la justice, en retenant la colère, en éteignant les feux de l'inimitié, en regroupant les gens désunis, en résolvant les discordes, en diffusant les bienfaits et en disant la verité même si c'est difficile... >>

Pour clore le point de presse, le directeur scientifique du musée et époux de la nouvelle ambassadrice de la paix a fais une lecon de diplomatie resumée à l'assistance avant d'insister sur la tryptique des trois G à savoir: Les gens dans le sens de l'implication de tous, le genre dans le sens de faire sainement cohabiter les sexes et les générations dans le sens de trouver le juste équilibre entre les anciens et les jeunes pour que la succession se passe en douceur sans le conflit préannoncé.

Des questions particulières de la presse ont été répondues par Hadja Koumanthio et la cérémonie s'est refermée sur une séance photos.