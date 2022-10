Maroc: Khénifra - Remise de 16 camions-citernes à plusieurs communes montagneuses

Khénifra — Un total de 16 camions-citernes et de 184 citernes d'eau ont été remis, récemment à Khénifra, à plusieurs communes montagneuses, pour un montant de 11.4 millions de dirhams.

Les clés de ces camions ont été remises lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

La remise de ces camions-citernes a pour but d'améliorer l'accès dans ces zones à l'eau potable, notamment en cette circonstance où les ressources hydriques se font de plus en plus rares.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère de l'Intérieur a acquis 3 camions-citernes (4,1 mètres-cubes) pour un montant de 1.93 million de dirhams et 42 citernes pour un coût de 326 mille de dirhams.

Pour sa part, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a procédé à l'acquisition de 4 camions-citernes pour un montant de 3,2 millions de dirhams dans le cadre d'un accord de partenariat entre le groupement des collectivités territoriales Al Atlas.

Les 9 autres camions-citernes ont été acquis par le Conseil régional pour un montant qui s'élève à 6,54 millions de dirhams, en plus de 142 citernes (3,5 mètres-cubes) acquises par la Chambre d'agriculture de la région de Béni Mellal-Khénifra pour un coût de 800 mille de dirhams.

Dans ce cadre, et pour faire face à la raréfaction de cette source vitale dans les différentes communes de la province, les communes relevant du cercle de Khénifra ont bénéficié de 5 camions-citernes et 48 citernes, le cercle d'Aguelmous, de 5 camions-citernes et 80 citernes tandis que le cercle d'El Kebab a bénéficié de 4 camions-citernes et 35 citernes au moment où deux autres camions ont été retenus pour les interventions d'urgence.

Ces camions-citernes seront mis à la disposition des autorités locales et des présidents de communes territoriales au niveau des trois cercles de la province de Khénifra, afin de répondre aux demandes immédiates en eau potable dans ces localités.