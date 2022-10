Afrique de l'Ouest: Transport routier inter-états- Des acteurs appellent à la consolidation de la paix

Abidjan border forum 2022 ou Abf a pris fin à Abidjan le 20 Octobre 2022. Outre les recommandations et résolutions qui ont marqué cette première édition, des acteurs de la société civile sous -régionales ont été distingués. Au nombre de ceux-ci, citons, Koné Vaffi, président de la Confédération des conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest,(Cescrao). Cette organisation a reçu le Prix du meilleur acteur frontalier. Juste après avoir reçu son trophée des mains des organisateurs, Kone Vaffi a dédié ce prix à tous les membres de sa confédération. Non sans dire merci aux organisateurs de l’Abf. Mais aussi et surtout aux Etats membres de la Cédéao et particulièrement la Côte d’Ivoire pour les efforts en matière de construction d’infrastructures routières.

« Je voudrais remercier nos Etats pour l’effort inlassable en faveur de la paix. (…) Nous sommes présents d’une vingtaine de pays de la Cédéao que bientôt en Afrique centrale. C’est nous conducteurs inter- Etats qui traversons les frontières. Nous traversons notre pays d’un bout à l’autre et traverser les frontières, sans se rendre compte, du fait du confort des routes. Il y a des difficultés certes mais, les choses vont dans le bon sens en termes d’infrastructures. Quand tu vas à Noe- Elibou, à la frontière Côte d’Ivoire - Ghana, tu vois ce qui est fait en matière d’infrastructures routières. Aussi, il a lancé un appel à la consolidation de la paix : « Je voudrais inviter nos gouvernants à consolider la paix. Quand il y a la paix on peut manger et dormir. Dans le cas contraire, rien est possible et il n'y a pas d’économie. Il est temps pour nous, africains d’aller au développement. C’est l’appel que je voudrais lancer à nos frères de la sous- région »

Prévu pour se tenir tous les deux ans, Abidjan Border Forum a été marqué, cette année par cinq distinctions. En plus du prix indiqué plus haut, nous avons le prix de la meilleure organisation transfrontalière qui a été remis à l'Union des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korhogo, Bobo-Dioulasso(Utcte-SKBo), celui de la meilleure organisation coopérative ou corporative féminine aux frontières à la Fédération des femmes du Bounkani. Ont également été décernés, le prix spécial du jury à la Coordination régionale de la Giz Pfua en Afrique de l'Ouest et celui de l'invité spécial Abidjan Border Forum 2022 au Bénin. Chacun des lauréats de ces différents prix est reparti avec un trophée, un ordinateur, un bon d'achat pour un tricycle (Fédération des femmes du Bounkani) et un lot de gadgets Cnfci.

Des recommandations fortes…

En ce qui concerne les recommandations, il est bon de retenir que les experts et les acteurs de la société civile ont à l’endroit de l’Ua préconisé le renforcement de la coordination entre l’Ua, les organisations sous-régionales et les États. Aussi, ils ont exhorté tous les pays membres à mettre en œuvre le Programme des frontières de l’Union africaine (Pfua), d’une part et de jouer le rôle de médiateur entre les États membres en cas de contentieux frontaliers d’autre part.

A l’endroit des organisations sous-régionales, ils ont conseillé de mettre à disposition des États les ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective des programmes de délimitation / démarcation de l’Union Africaine. Sans oublier de multiplier les activités de coopération transfrontalière entre pays membres. En plus de ces recommandations, ils préconisent de changer de paradigme dans le traitement des conflits en les abordant dans une approche systémique.

En outre, les gouvernements doivent travailler de concert avec les structures en charge de la gestion des frontières dans la mise en œuvre des projets frontaliers et de coopération transfrontalière.

A l’endroit des Partenaires techniques et financiers, ils ont conseillé le respect du principe de la subsidiarité dans la mise en œuvre des projets aux frontières et de travailler de concert avec les structures en charge de la gestion des frontières dans la mise en œuvre des projets frontaliers et de coopération transfrontalière. A l’endroit des États Sensibiliser davantage les pays membres de l’Ua pour une ratification rapide de la convention de l’Ua sur la coopération transfrontalière. Les Etats doivent privilégier la diplomatie, la négociation dans le règlement des différends frontaliers et de renforcer la participation des femmes et es jeunes dans les mécanismes de mise en œuvre d’un climat de paix dans les espaces frontaliers. Les Etats doivent aussi, investir de façon plus accrue dans les espaces frontaliers en vue d’y combler les déficits infrastructurels et de renforcer la présence de l’État et le lien d’appartenance des populations qui y vivent.

Les africains doivent harmoniser les politiques de développement socio-économiques entre les États voisins dans les espaces frontaliers, notamment en ce qui concerne les politiques agricoles, à travers la coopération transfrontalière.

Durant les trois jours de débats, le développer des infrastructures numériques dans les zones frontalières et inscrire les cours du droit des frontières dans les programmes universitaires.

A l’endroit des structures en charge des frontières, il a été demandé d’introduire le cyberespace dans la gouvernance des frontières et de renforcer les capacités des acteurs frontaliers dans le domaine de la cybercriminalité.

Pour y réussir, il va falloir associer impérativement les spécialistes et techniciens des Tic dans les réflexions et orientations en matière de politique de gestion des frontières. Les participants ont également recommandé la création des espaces d’excellence pour une meilleure connaissance du droit des frontières et de mettre en place des réseaux de journalistes professionnels des frontières. Pour Diakalida Konaté, le Commissaire général du forum, « Abidjan Border Forum doit gagner en dimension et en prestige, et devenir le rendez-vous des acteurs frontaliers africains, voire du monde ». « Pour ce faire, nous travaillerons à offrir les appuis et moyens nécessaires pour relever ce défi important pour le devenir de notre continent », a-t-il dit. Aussi, il a rappelé que l’organisation de ce forum vise à positionner la gouvernance des frontières au cœur des politiques gouvernementales.

De façon globale, le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des Espaces frontaliers (ABeGIEF), dont le pays était l’invité d'honneur de ces assises, Dr Marcel Ayité Baglo, le point focal de la Cédéao pour le programme frontière de l'Ua, Mme Kinza Jawara-Njai, l'ambassadeur au département des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité à l'Ua, Frédéric Gateretse Ngoga, ont tous salué la bonne tenue de ce forum. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, s’est dit satisfait, des résultats des travaux.

« Les résultats obtenus ont été pleinement satisfaisants. Je voudrais transmettre les félicitations du Premier ministre au secrétaire exécutif de la Cnfci, Diakalidia Konaté, et à toute son équipe pour cet excellent travail. Je suis heureux de constater l’impact très significatif de l’organisation de ce forum dans notre vision de la gouvernance des frontières et de la nécessité de sa pérennité », a-t-il conclu