Sénégal: Protection des droits de la fille - Institutions et organisations internationales invitées à changer de paradigme

Les institutions et organisations internationales engagées dans la lutte pour les droits des jeunes filles, sont appelées à revoir leur rôle afin de mettre les filles au centre des stratégies de développement de nos pays.

L’invite a été faite par des jeunes leaders dans le cadre d’un panel tenu le vendredi 21 octobre 2022 à Dakar, qu’ils ont co-animé avec un représentant étatique, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement sur les enjeux et perspectives liés aux droits de la fille au Sénégal.

Jeunes activistes pour les droits des filles à Mabo, Fatou Bintou Sakho pense que les institutions et organisations internationales doivent participer à renforcer les capacités des jeunes filles en leur offrant des planches de formation sur le développement personnel, la confiance en soi, mieux les outiller pour avoir le courage de dénoncer les violences subies au quotidien.

Les bailleurs de fonds sont également invités à jouer leur rôle d’accompagnement en finançant les projets des jeunes filles pour contribuer à leur autonomisation.

Dans la même foulée, Fatou Bintou Sakho indique aux Partenaires techniques et financiers, la nécessité de faire valoir leur rôle d’implication en tenant compte du point de vue des jeunes filles en les ouvrant les portes des instances de décision.

La nécessité de changer de paradigme dans la lutte pour le droit des jeunes filles est largement mise en vitre dans le cadre d’une exposition photo sur « Pour chaque fille, ses droits ».

Une œuvre d’art que Mlle Sakho a réalisé avec Moustapha Dabo de Sédhiou, Ramatoulaye Thiam mairesse du Conseil municipal des enfants à Pata, Seynabou Ba de Kothiary, Samba Sow de Bala, Ndeye Khadija Diamé de Sédhiou, Miniane Diouf, Mame Fatou Cissé de Dakar, Matou Amar de Rufisque, Fatoumata Binta de Médina Yoro Foulah et Adama Diallo de Kolda.

Une réalisation à travers laquelle les jeunes envoient des messages aux autorités et partenaires au développement devant permettre de faire des filles des actrices du changement.

Ce qui, pour eux, revient à appuyer sur des leviers comme la sensibilisation des jeunes sur les enjeux liés à la santé, la scolarisation des jeunes filles, l’enregistrement des naissances, l’inclusivité et la représentativité des filles dans tous les secteurs de développement.

A cela s’ajoute la nécessité d’impliquer les garçons dans la lutte pour, à la longue, développer ce que Mme Ramatoulaye Ndao, Coordonnatrice de la Cellule d’appui à la protection de l’enfant (Cap), appelle la « masculinité positive ».

Mme Silvia Danailov, Représentante de l’Unicef au Sénégal, pour sa part, estime que cette exposition démontre encore une fois que la capacité d’action des adolescents et des filles, ainsi que la possibilité de faire entendre leur voix et de participer aux décisions qui les concernent, revêtent une importance particulière pour faire bouger les lignes et bousculer les normes.

A son avis, ces panneaux d’exposition reflètent le poids des responsabilités de l’Etat, des Collectivités territoriales, des leaders communautaires et partenaires au développement, pour trouver des réponses et des solutions aux exigences des jeunes leaders.

Pour elles, ces derniers portent mieux que tout le monde, et admirablement bien, le plaidoyer en faveur de la fille et le combat contre les fléaux qui détériorent son environnement et impactent négativement sur son épanouissement comme les mutilations génitales féminines, les violences, abus, exploitation et la discrimination.

Face aux enjeux de l’heure, la Représentante de l’Unicef au Sénégal estime que le moment est venu de voir comment amorcer le passage à l’échelle. Une dynamique qui, selon elle, nécessite l’identification des initiatives prometteuses afin de les démultiplier.

Sur cette lancée, Mme Silvia Danailov appelle les partenaires de l’Unicef et autres acteurs engagés dans la lutte pour les droits de la fille à ses mettre ensemble pour obtenir plus de résultats.