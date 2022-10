Afrique: Une opposition qui s'affirme face au pouvoir

Les positions des leaders de partis sont en train de devenir de plus en plus tranchées à quelques mois de l'élection présidentielle. Certains de ceux qui avaient soutenu, sans états d'âme, le président de la République sont en train de s'émanciper et entendent exprimer clairement leur opinion sur le bilan du régime au bout de ces cinq années de mandat du chef de l'Etat.

Le président de l'AVI est très critique vis-à-vis du pouvoir et se sent libre de dénoncer ce qu'il considère comme des entraves au développement du pays et celui du MMM n'est pas aussi virulent, mais il a déjà pris ses distances depuis longtemps.

Les déclarations de Norbert Lala Ratsirahonana, durant la réunion de son parti à Vangaindrano, sont apparues comme sa volonté de rompre avec le pouvoir. Le silence qu'il observait depuis un certain temps était lourd de sens et lui et son parti ont décidé à présent de clarifier leur position.

Celui qui est considéré comme un politicien très habile avait pris ses distances avec le pouvoir et ne faisait plus partie du cercle de conseillers du président de la république. Il préférait rester un observateur des actions de ce dernier, mais on sentait sa gêne vis-à-vis de toutes les affaires qui se sont succédé durant ces longs mois.

Aujourd'hui, il a préféré dire ce qu'il considère comme inadmissible et ne plus cautionner ce qu'il juge comme des dérives du pouvoir. Il a commencé à lâcher ses coups et dénonce les actions préjudiciables au développement du pays. Bien qu'il ne le dise pas clairement, il est maintenant un opposant déclaré. Hajo Andrianainarivelo, quant à lui, avait quitté les rives du pouvoir en disant que lui et les membres de son parti ne voulaient pas faire partie du gouvernement lors du dernier remaniement.

Le chef du MMM n'a pas fait de déclarations tonitruantes, mais tous les observateurs ont pu voir la façon dont il se démarque de l'action du régime. A présent, les positions sur l'échiquier politique sont claires. On a une opposition disparate mais déterminée face au camp présidentiel.