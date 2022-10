Soudan: Hajar arrive à Djibouti pour participer au sommet de changement climatique

Djibouti — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Al-Taher Abu-Bakr Hajar, est arrivé ce soir en République de Djibouti pour participer au sommet international sur le changement climatique, accueilli par la capitale Djiboutienne pour deux jours.

Il a été reçu à l'aéroport de Djibouti par le Ministre Djiboutien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Dr Nabil Mohamed Ahmed et les membres de l'Ambassade du Soudan à Djibouti.

L'Ambassadrice du Soudan à Djibouti, Rahma Saleh Al-Obeid, a déclaré à la presse que le sommet sur climat commencera ses travaux demain, Dimanche, avec la participation des chefs d'État et de Gouvernement de l'Afrique de l'Est, y compris les pays de l'IGAD.

Elle a indiqué que le sommet doit discuter un certain nombre de sujets importants, à la tête desquels le changement climatique, étant donné que la région de l'Afrique de l'Est est l'une des régions les plus affectées par le phénomène du changement climatique et ses répercussions représentées par la sécheresse et les inondations qui ont frappé la région récemment et ont directement affecté les peuples de la région.

L'Ambassadrice a expliqué que la participation du Soudan par une délégation de haut niveau contribue à pousser en avant les relations de coopération avec Djibouti, en indiquant le désir de leadership des deux pays pour développer ces relations.