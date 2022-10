Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Octobre 2022

Sénégal : Sécurité et paix - L’Afrique discute de son avenir

Des centaines d'experts discuteront les 24 et 25 octobre à Dakar des voies et moyens pour l'Afrique de faire face aux « chocs exogènes ».L’ information est rapportée par ApaNews Plus que quelques heures pour l'ouverture au Centre International de Conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, dans la périphérie de Dakar, de la 8e édition du Forum International sur la Paix et la Sécurité sous la présidence du chef de l'Etat Sénégalais, Macky Sall accompagné de plusieurs de ses homologues africains. Le ministère des Affaires étrangères attend des délégations en provenance de 33 pays. Cette rencontre « informelle » de deux jours, les 24 et 25 octobre, qui met en avant les échanges entre décideurs et experts de « divers horizons » est placée cette année sous le thème : « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté ».

Côte d’Ivoire : Financement- Un guichet au profit des Pme

Le Mouvement des petites et moyennes entreprises (Mpme), initiateur de ce projet, veut faciliter l'accès des Pme locales au financement, un défi majeur des petites et des microentreprises. Selon Mme Patricia Zoundi Yao, présidente du Mpme, ce projet, actuellement en phase pilote, devrait être mis à terme à l'échelle aux fins d'accompagner les Pme, dont les principaux défis sont l'accès au financement, l'accès au marché, la compétitivité et le capital humain. Dans un entretien à Apa, Mme Patricia Zoundi explique que le Mpme a lancé le guichet du financement des Pme avec l'appui d'anciens banquiers, qui accompagnent ces Petites et moyennes entreprises « de bout en bout », en qualité de consultant.

Burkina Faso : Diapaga-Plusieurs terroristes neutralisés

Des volontaires pour la défense de la patrie ont perdu un des leurs, vendredi dernier dans la Tapoa, lors une opération qui leur a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer un butin de guerre. Le vendredi 21 octobre 2022, au cours d’une opération de ratissage, des supplétifs de l’armée (Vdp) de la commune de Diapaga sont tombés dans une embuscade à Toaga, un village situé à quelques encablures de Diapaga. Après d’âpres combats, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Un butin de guerre composé d’armes à feu, de talkie-walkie et des matériels servant à poser des engins explosifs, a été pris aux assaillants. Toutefois, un Vdp a été gravement touché. (Source : Burkina 24)

Guinée : Labé - La journée internationale de la femme rurale célébrée

L'Humanité célèbre chaque 15 octobre la journée internationale de la femme rurale. A Labé, cette journée a été fêtée dans le quartier Doghnol, par la coopérative Afese (Aucune Femme Sans Emploi), avec l'appui de l’Ong Winrock international. L'activité avait réuni des centaines de femmes entrepreneures évoluant en milieu rurale. A l’occasion de la célébration de cette journée internationale, les femmes qui travaillent dans secteur agropastorale de la préfecture de Labé, ont exposé leur talent et savoir-faire. « Afese valorise les produits locaux, tels que le soumbara, le miel, le fonio. (Source : africaguinee.com)

Niger : Montée des eaux - Le Pm au secours des sinistrés par la montée des eaux dans l’est

Le Premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou a effectué samedi une visite à Diffa (est) pour constater les dégâts causés par la montée des eaux de la Komadougou Yobé dans plusieurs quartiers et villages de Diffa, selon une source officielle. En effet, la population de Diffa a été éprouvée par le débordement de la Komadougou Yobé, une montée exceptionnelle des eaux qui a entraîné des inondations dans la ville de Diffa, et plusieurs autres villages ainsi que la rupture de la route reliant la ville de Diffa à Nguigmi. Ces inondations ont touché 2.336 ménages, ont sinistré 14.952 personnes, et détruit 2.138 maisons et 247 cases. (Source : aniamey.com)

Cameroun : Inondations- La montée des eaux provoque le chaos

Deux fleuves régionaux y confluent, le Logone et le Chari, et tous deux connaissent des niveaux d'eau exceptionnellement élevés qui devraient encore augmenter. Les maisons de la ville ont été inondées et les gens ont été vus marchant dans l'eau boueuse jusqu'aux genoux, portant des biens pour essayer de les sauver des inondations. Des familles se sont retrouvées sans abri et ont construit des abris temporaires avec des bâtons et des draps sur des terrains secs plus élevés. (Source : africanews)

Centrafrique : Pro referendum- Démonstration de force des pro-Touadéra

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi 22 octobre à Bangui pour demander un référendum constitutionnel et permettre au président Touadéra de briguer un troisième mandat, un projet dénoncé par l’opposition. Rapporte Jeune Afrique. Organisé par le Front républicain, proche du pouvoir, en présence des membres du gouvernement et d’autres partis favorables aux autorités, ce rassemblement a réuni « plus de 15 000 » personnes, affirme un membre de l’organisation. Réunis autour du Monument du Travail, dans le centre-ville de la capitale, les militants ont scandé l’hymne national sous les fenêtres de la présidence en brandissant des banderoles.

Rdc : Est du pays- Nouveaux affrontements entre l’armée et le M23

Des responsables militaires et des habitants ont affirmé que le M23 contrôlait dimanche 23 octobre le village de Ntamugenga, une cible stratégique proche de la grande route menant à Goma. Indique Jeune Afrique.Ces dernières semaines, la ligne de front était restée relativement calme. Mais de nouveaux heurts sont survenus jeudi 20 octobre, a indiqué samedi soir le Baromètre sécuritaire du Kivu, qui documente la violence dans la région. Dimanche, des responsables militaires et des habitants ont fait état de la capture par les hommes du M23 du village de Ntamugenga, une cible stratégique proche de la grande route menant vers la capitale provinciale Goma.

Congo-Brazza : Fiction poétique-Wiflfried N’Sondé et ses amours planctoniques

Invité à bord de la goélette Tara, l’auteur congolais raconte son expérience à travers une fiction poétique, tandis qu’une dizaine d’artistes exposent à Dakar les œuvres inspirées par leurs résidences sur le voilier de recherche océanographique. Après 22 mois de navigation et de prélèvements scientifiques à travers les océans du globe, la goélette française Tara a retrouvé son port d’attache, Lorient, en Bretagne. S’achève ainsi la mission Microbiomes qui lui aura permis d’entamer l’étude de trois des principales zones mondiales d’upwelling : le courant de Humboldt au large du Chili, le Benguela au large de l’Afrique du Sud et l’upwelling du Sénégal. Les échantillons collectés au cours de ce voyage de 40 000 miles nautiques vont désormais pouvoir être analysés dans des laboratoires spécialisés afin, essentiellement, de mesurer les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution plastique. ( Source : jeuneafrique.com)