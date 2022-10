Ile Maurice: Angleterre - Haaland relance City, Liverpool rechute, Varane blessé

Avec un doublé, Erling Haaland a permis à Manchester City de battre Brighton (3-1), samedi le 22 octobre, pour la 13e journée de Premier League alors que Liverpool a chuté à Nottingham Forest (0-1) et que Raphaël Varane s'est blessé lors du nul (1-1) entre Chelsea et Manchester United.

City revient dans la roue d'Arsenal

Muselé par Liverpool dimanche dernier, Erling Haaland a retrouvé le chemin des filets en inscrivant ses 16e et 17e buts de la saison contre Brighton.

Avec 26 points, les champions en titre, deuxièmes, reviennent à une unité d'Arsenal qui se déplace ce dimanche 23 octobre, à Southampton (15h00).

Un long ballon d'Ederson, un contrôle pour éliminer un gardien mal sorti puis un duel contre le dernier défenseur et un ballon poussé dans le but vide: l'ouverture du score était plutôt simple (1-0, 22e).

Son deuxième but, sur pénalty (2-0, 43e), ne figurera pas non plus dans les "best of" de fin d'année, mais qu'importe, Haaland continue à écraser la Premier League et ses records.

Il a inscrit les 599e et 600e but des Sky Blues en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola, un cap que seuls le Manchester United d'Alex Ferguson et l'Arsenal d'Arsène Wenger avaient franchi sous un seul entraîneur.

Le tout en 239 matches, soit 2,5 buts par match en moyenne. Mais depuis l'arrivée du Norvégien, City tourne même à 3,3 buts par match.

Malgré cela, Brighton a réduit le score en début de seconde période par Leandro Trossard (2-1, 53e) et a eu plusieurs occasions d'égaliser avant que Kevin de Bruyne ne redonne de l'air aux siens (3-1, 75e).

Mardi, City, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, essaiera d'assurer la première place de son groupe en Ligue des champions à Dormund, dans un stade que Haaland connaît parfaitement.

Liverpool perd chez le dernier

On pensait la saison de Liverpool lancée avec ses trois victoires consécutives, mais il a rechuté chez la lanterne rouge, Nottingham Forest (1-0).

Les Reds restent septièmes avec 16 points, alors que Forest (9 pts) abandonne la dernière place à Leicester.

Face à la détermination et à la discipline du promu, Liverpool a été lent dans ses transmissions et brouillon dans le dernier ou l'avant-dernier geste.

Harvey Elliott (57e), Firmino (65e) Trent Alexander-Arnold (85e), encore remplaçant au coup d'envoi, et Van Dijk (90e, 90+3) ont pourtant eu de belles occasions d'égaliser, faisant briller le gardien Dean Henderson.

"Je n'ai aucune idée de comment on a pu perdre ce match", a témoigné un Klopp dépité au micro de la BBC après le match.

"Que l'on ait pas converti une (des occasions) est vraiment le plus gros problème", a-t-il ajouté.

Nottingham a, lui, profité d'un coup-franc très mal défendu pour marquer par Taiwo Awoiyi (1-0, 55e) et prendre trois points précieux.

Avant un déplacement important à Amsterdam en Ligue des champions mercredi pour affronter l'Ajax, Liverpool voit une nouvelle fois la réussite le fuir.

Chelsea et United dos-à-dos

Au terme d'un match électrique et marqué par la blessure de Raphaël Varane, Chelsea et Manchester United se sont quittés sur un nul relativement mérité

Avec 21 points, Chelsea reste quatrième, juste devant les Red Devils à une longueur.

Ils ont pourtant bien cru qu'ils allaient rejoindre Tottenham, 3e, au nombre de points, lorsque Jorginho a transformé un pénalty à la 87e (1-0)

Mais une tête lobée et en déséquilibre de Casemiro que Kepa a effleurée et déviée sur le poteau, mais qui a passé la ligne selon la Goal Line Technology (1-1, 90+4), a remis les deux équipes à égalité.

United regrettera de ne pas avoir concrétisé sa domination des 35 premières minutes qui a forcé l'entraîneur de Chelsea, Graham Potter à changer de système pour renforcer un milieu qui prenait l'eau face au trio Casemiro, Christian Eriksen et Bruno Fernandes.

Sans Kepa, décisif devant Antony (9e) ou Marcus Rashford (28e, 33e), Manchester aurait dû mener.

Les débats ont été équilibrés en seconde période, Trevor Chalobah touchant le haut de la transversale sur une tête (73e).

Le match a été assombri par la sortie, vers l'heure de jeu, du défenseur international français Raphaël Varane, qui s'est blessé tout seul sur une intervention où sa jambe a semblé se planter dans le sol.

Ses larmes lors de sa sortie, même s'il marchait, en disent long sur l'inquiétude pour le vice-capitaine des Bleus à un mois de leur entrée en lice au Qatar contre l'Australie.

"Je comprends son émotion, mais il doit attendre, on ne sait pas (...) le secteur médical du club doit faire son travail pour avoir le bon diagnostic", a essayé de relativiser Erik Ten Hag.