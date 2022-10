Tunisie: Les shoes "in" de l'hiver

Bottines, bottes montantes, baskets, mocassins... nous avons l'embarras du choix cette saison pour marier ces pièces indispensables avec sa tenue du jour selon votre goût, ainsi que les températures du jour... A profiter au maximum des modèles que l'on retrouve dans les rayons des chaussures femmes de la saison hiver 2022-2023...

L'hiver approche, nos pieds et orteils auront certainement besoin de bonnes chaussures pour affronter le froid et les jours pluvieux... Les bottes, bottines, mocassins et même les baskets sont des pièces de mode indispensables qui accompagneront nos tenues du jour pour être à la pointe de la mode... Cet hiver, vous aurez l'embarras du choix pour sélectionner les godasses tendance que vous voulez marier avec vos tenues, quel que soit leur style. Il y en a pour tous les goûts ! Celles qui veulent rester dans le style classique, peuvent opter pour les mocassins, un modèle rétro et classique qui fait son retour en force. Revisité, on peut trouver les mocassins à plateforme, ornés d'une chaîne dorée, en couleur noire pour toutes les femmes qui veulent garder un style b.c.b.g. et indémodable ; sinon, les couleurs nude, telles que le beige clair, rose clair et le blanc cassé sont également très tendance côté chaussures.

On les marie bien avec des pantalons hyper larges et taille haute. Pour harmoniser toute la tenue, on choisit un manteau loose et long dans la même couleur que les chaussures pour un look habillé et vintage, sinon celles qui veulent avoir un look sport et simpliste, elles peuvent bien marier ces shoes avec un jean taille haute, coupe flare ou large, un body et un parka ou un perfecto et le tour est joué ! On reste à la fois dans la simplicité et l'élégance. Côté sac, on opte pour les mini-sacs, toujours tendance de couleurs claires ou sombres qui vont à merveille avec ce style de chaussure très pratiques et confortables.

Celles qui cherchent l'originalité pour un style sophistiqué, elles peuvent choisir des bottes arrivant jusqu'aux genoux et à talons pour rester dans le style des années sixties. Ces bottes, que l'on retrouve partout dans les vitrines et rayons de boutiques de prêt-à-porter, sont de couleurs variées : on y trouve le vert, couleur de l'été qui continue toujours dans le top one des couleurs à la mode, le violet et le blanc cassé ou le beige très clair. Elles se vendent certainement à des prix plus ou moins élevés, mais bonne nouvelle pour toutes les férues de la mode et des nouvelles tendances ! Elles peuvent trouver cette perle rare dans les boutiques de deuxième main à des prix relativement modérés.

Pour la matière, le cuir, le croco sont toujours sur les devants de la scène de la mode des bottes et bottines pour cette saison, mais le velours aussi continue à avoir sa place dans la tendance de l'hiver. On en profite pour sortir nos cuissardes, nos bottes en velours si nous en avons déjà et on les porte avec une petite robe en velours pour harmoniser parfaitement la tenue, un trench ou un manteau de la même couleur pour un look en monochrome. Indispensables pendant l'été comme en hiver, les baskets sont aussi des shoes très confortables et tendance que l'on peut porter durant les jours moins frais.

On les met avec des jeans, des jupes, des robes et même avec des pantalons habillés et classiques pour un mélange parfait de styles. Les nanas, fans de tout ce qui est original et sortir de l'ordinaire, elles peuvent trouver des souliers à motifs, tel l'imprimé... afin d'ajouter un brin de fantaisie à leur tenue et leur look. Les modèles de chaussures rétro, boots, bottes, baskets, à talons ou plates... ne manquent pas, il y a de quoi pour satisfaire tout le monde, à vous de bien fouiller pour trouver la parfaite paire de chaussure qui va à merveille à vos pieds afin d'être stylée toute la saison !