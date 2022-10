Ile Maurice: Nageurs sanctionnés - La FMN appelle le COM à revoir sa décision

La Fédération Mauricienne de Natation (FMN) est enfin sortie de sa réserve. Mais c'est à travers les coachs et autres présidents de clubs que la nouvelle nous est parvenue. Dans un communiqué qu'elle leur a adressé le 21 octobre, la FMN s'est exprimée sur la sanction infligée par le Comité Olympique Mauricien (COM) à quatre nageurs, pour des faits qu'ils auraient commis aux Jeux du Commonwealth, à Birmingham, il y a deux mois. En outre, soutenant fermement ses athlètes en qui elle a choisi de faire confiance, elle exhorte le COM à reconsidérer sa position.

Petit rappel des faits.

Le 12 octobre, quatre nageurs ont été sanctionnés par le COM. Trois d'entre eux, à savoir Alicia Kok Shun, Gregory Anodin et Tessa Ip Hen Cheung ont écopé d'un 'severe waring' pour ne pas avoir pu assister dans les temps impartis à la cérémonie de lever du drapeau, le 27 juillet, au 'Birghingham University Games Village'. Quant à Bradley Vincent, il a été plus sévèrement sanctionné puisqu'il a été suspendu, pour 3 ans, de toute compétition tombant sous l'égide du COM. En sus d'avoir manqué le 'Flag Ceremony' il a été accusé d'avoir insulté un membre de la 'Commonwealth Games Association Mauritius' le 8 août, dans un bus, à Birmingham.

Opinion de la FMN sur cette affaire

Dans son communiqué adressé aux clubs et coachs, la FMN montre qu'elle a suivi cette affaire depuis le début. " Nos nageurs ont été accusés d'avoir été absents lors de la cérémonie d'accueil de la levée du drapeau mauricien le 27 juillet 2022. A cet égard, une correspondance de Monsieur Richard Papie, Chef de Mission, a été adressée à nos nageurs signalant le souci de leur absence de 11h00 à 11h30. En guise de réponse, les nageurs accusés ont fourni une justification claire concernant les raisons de leur retard dans une réponse dans une lettre datée du 03 août 2022 et adressée au président du comité olympique mauricien (MOC) ainsi que le chef de mission. De plus, dans la lettre, les détails de l'image de la caméra y ont été joints pour soutenir la bonne foi des nageurs. Nous avons enquêté sur cette grave accusation et voudrions vous informer que les causes du retard pour assister à la cérémonie du drapeau n'étaient pas intentionnelles. Elles étaient dues à des causes (Ndlr : bus en retard et embouteillages) sur lesquelles nos nageurs n'ont aucun contrôle. Nous nous sommes renseignés et nous avons des informations qui confirment la bonne foi de nos nageurs " fait savoir la FMN dans son communiqué.

En ce qui concerne les faits reprochés à Bradley Vincent dans le bus, la FMN dit avoir pu rassembler la version du nageur et d'autres preuves corroborant sa version. Pour la petite histoire, la FMN n'avait pu récolter celle de la personne qui s'est dite insultée, à savoir Aline Li Chuen Cheong (nom cité par la FMN dans son communiqué), membre du comité directeur de la FMN ainsi que du COM. Dans ce communiqué la FMN a fait comprendre qu'avant la tenue du comité disciplinaire, Aline Li Chuen Cheong n'avait pas voulu donné des informations à la FMN aux motifs que l'affaire était en cours et qu'il n'aurait pas été éthique de sa part de faire de commentaires à ce sujet. Mais après l'annonce de la sanction, Aline Li Chuen Cheong n'a toujours pas donné sa version des faits à la FMN ; elle ne s'est pas présentée à une réunion de la FMN tenue le 18 octobre à la piscine Serge Alfred où elle avait été invitée à s'expliquer sur ce qui s'était passé.

LA FMN croit dur comme fer qu'Alicia Kok Shun, Tessa Ip et Gregory Anodin ne méritent pas une sanction aussi sévère et que Bradley Vincent ne mérite pas une suspension de 3 ans. " Nous appelons le président et les membres du COM à revoir leur position sur les sanctions fournies par le comité de discipline du COM. Nous espérons que la bonne foi prévaudra dans l'intérêt de toutes les parties concernées " déclare la FMN.

Bruits de couloir

Il y aurait eu - selon des observateurs - un vice de procédure concernant la nageuse Alicia Kok Shun. En tant que mineure, elle aurait dû être directement prise en charge par la personne responsable des moins de 18 ans aux Jeux du Commonwealth. Représentée par ce ou cette responsable à Birmingham, elle n'aurait pas été autant impactée. C'est ce que pensent - du moins - ceux qui s'y connaissent au niveau des règlements entourant les mineurs dans ce genre d'affaires.

Alicia Kok Shun, Tessa Ip Hen Cheung et Gregory Anodin ont écopé d'un 'severe warning'. D'après les mauvaises langues, ils auraient dû écoper d'un 'warning seulement'. Certains se demandent s'ils n'auraient pas fait une 'erreur' de se montrer solidaires de Bradley Vincent.

Dans les coulisses il se dit que Bradley Vincent aurait dû écoper, , au départ, de 5 ans de suspension. Mais le COM aurait préféré réduire la durée de cette sanction. Laquelle demeure, aux yeux de la communauté sportive, disproportionnée à l'acte reproché au multi-médaillé d'or aux JIOI 2015 et 2019. Dans certains milieux, les sceptiques scrutent la charte olympique et les règlements du Com pour comprendre l'énormité de la sanction.

Une personne malintentionnée aurait demandé à la FMN que Bradley Vincent ne figure pas sur la liste des nageurs sélectionnés pour Birmingham. Mais comme le nageur a été choisi pour les points FINA obtenus grâce à ses meilleures courses de la saison, la FMN n'a fait qu'entériner sa décision de sélectionner le crawler pour les Jeux du Commonwealth.