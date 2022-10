Maroc: Le réalisateur de "Zanka Contact" prié de revoir sa bande-son, son film interdit

Ismael El Iraki, l'auteur de Zanka Contact, récemment primé au Festival du film marocain de Tanger, s'est vu retirer son autorisation d'exercer. Et son film n'est plus diffusé depuis le jeudi 20 octobre. En cause, la présence dans la bande originale d'Id Chab, une chanson d'une artiste sahraouie qui est un soutien notoire du Front Polisario.

C'est le Centre cinématographique marocain qui a jeté la première pierre. Dans un communiqué, le CCM parle de " trahison " et d'" insulte à la nation marocaine ", demandant, sous peine de poursuites judiciaires, qu'une nouvelle version du film lui soit remise, la chanson controversée en moins. Si le CCM fait à ce point autorité, c'est qu'il avait accordé en 2017, après relecture du scénario, pas moins de quatre millions de dirhams de subvention à l'équipe du film.

Au lendemain de la sanction, le réalisateur et les producteurs de Zanka Contact se disent " navrés de voir un malentendu prendre de telles proportions " et parlent d'un " choix purement esthétique et musical ", expliquant que la chanteuse Meriem Hassan a été choisie pour " sa voix et non (... ) [pour ce] qu'elle représente politiquement ". Contacté par RFI, Ismael El Iraki affirme avoir déjà envoyé la nouvelle version demandée.

Sortie en décembre 2021 dans les salles marocaines, Zanka Contact n'avait jusque-là pas provoqué de polémique et a même été récompensé du Grand Prix du festival du film de Tanger en septembre dernier. Une consécration pour le jeune réalisateur Ismael El Iraki. Mais au sein du jury du festival, tous n'étaient pas d'accord avec le palmarès et l'avaient fait savoir... Une mise en lumière qui aura finalement attiré les foudres des autorités cinématographiques.