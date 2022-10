Tunisie: Présentation du grenadier Grenadier - Plantation et entretien du Punica granatum

Le grenadier est un arbuste à la floraison éclatante et généreuse. Son fruit, la célèbre grenade, ne sera, quant à lui, accessible que dans certaines régions au climat spécifique.

Avec ses 4 mètres d'envergure, le Punica granatum peut être considéré soit comme un petit arbre, soit comme un grand arbuste.

Ses feuilles sont brillantes et oblongues. Au printemps, elles arborent une jolie couleur bronze qui passe progressivement à un vert tendre. Les fleurs sont le principal atout du grenadier. Elles apparaissent en été et dévoilent un rouge vif éclatant. Elles mesurent de 3 à 4 cm de diamètre et se présentent sous la forme d'un entonnoir à pétales froissés. En automne, la floraison peut être suivie par l'arrivée de fruits sphériques à la teinte rouge-brun, pouvant atteindre une dizaine de centimètres de diamètre. Néanmoins, l'apparition des grenades et leur maturation ne se produisent que sous certaines conditions, sous un climat de type méditerranéen. Ailleurs, les fruits arriveront difficilement à maturité.

Plantation du grenadier

La culture du grenadier est plutôt simple. En effet, l'arbuste se contente de tous les types de terre, pourvu que celle-ci soit bien drainée, mais suffisamment fraîche en profondeur. Si votre sol est plutôt calcaire, vous ferez le bonheur de votre grenadier ! Côté exposition, privilégiez un emplacement chaud, au soleil et protégé du vent ; l'idéal étant une zone à proximité d'un mur orienté vers le Sud.

Quand le planter ?

Le printemps est la meilleure saison pour la plantation du grenadier, particulièrement si vous résidez dans une région aux hivers rigoureux.

Comment planter un grenadier ?

Une fois que vous avez trouvé l'emplacement parfait pour votre arbuste :

-Creusez une fosse de plantation suffisamment large et profonde.

-Pour améliorer le sol, vous pouvez rajouter du terreau et du sable, afin de faciliter la reprise et le drainage.

-Dépotez, ensuite, la motte et désagrégez-la délicatement pour libérer une partie du système racinaire.

-Déposez le grenadier dans le trou et, s'il est sur tige, placez un tuteur à proximité du tronc (attention aux racines).

-Rebouchez la fosse de plantation en tassant bien la terre et reliez l'arbre à son support à l'aide d'une ceinture de tuteurage.

-Arrosez abondamment.

Grenadier en pot

Sachez qu'il est possible de planter le grenadier en pot. Pour cela, choisissez un conteneur volumineux et pourvu de trous de drainage. Déposez une couche de billes d'argile et remplissez le pot d'un mélange de terreau, de sable et de vermiculite (aussi appelée perlite). Il ne reste plus qu'à planter votre arbuste et à l'arroser copieusement. Conseil malin : maintenez la fraîcheur du sol en déposant une bonne couche de paillis naturel au pied du grenadier.