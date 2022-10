Tunisie: Publicités mensongères et envahissantes - Arnaques à la pelle

Entre les annonces et spots publicitaires, le téléachat et la foire aux promotions de masse, tout est bon pour vendre, vendre et ... vendre. Tant pis pour la qualité de service et la satisfaction du client, qui doit se contenter de bénéficier de "bons prix".

Al'ère de la concurrence déloyale, de la publicité à outrance sur de nombreux supports, principalement digitaux, et du commerce "agressif" avec la vente à distance, en ligne ou le téléachat, il faut s'attendre à de mauvaises surprises. Forcément, car cela ne pourrait être autrement... La publicité mensongère est une mesure trompeuse qui vise parfois à dissimuler des informations importantes au client, dont le prix réel ou des détails sur la nature du produit vendu. Par définition, la publicité mensongère est une "pratique commerciale réprimée qui repose sur de fausses allégations pour induire le consommateur en erreur".

On constate souvent dans les rayons des supermarchés un problème d'affichage des prix, mais quand il concerne les prix promotionnels, ça prend l'allure de publicité mensongère. Chips, chocolat, biscuits et bonbons sont souvent exposés en grandeur nature et assemblés pour faire craquer les enfants. Les parents ont souvent de drôles de surprises à la caisse, notamment lorsque l'article acheté n'est plus en promotion ou que la publicité affichée sur place induit en erreur le consommateur... Les ruses commerciales sont légion et il faut les passer au peigne fin.

Entre duperie et ruse

Sur les écrans, les publicités mensongères pullulent. Les réseaux sociaux ont carrément amplifié le phénomène où on vend de nombreux produits, à des prix défiant toute concurrence, sans qu'on ne sache son origine et sa qualité... On vante tel ou tel produit principalement pour son design, son aspect ou sa présentation générale sans se focaliser sur l'essentiel, à savoir la qualité du produit à consommer. Si bien que la clientèle n'est pas dupe et finit tôt ou tard par ne plus racheter le produit, objet d'une mauvaise surprise ou d'un désagrément. Une marque de chocolat de production tunisienne en a fait récemment les frais. Elle a utilisé le nom d'un archipel exotique en Océanie pour vous donner l'impression "d'aller au bout du monde", alors qu'on ne va même plus traverser la rue chez l'épicier du coin, pour s'en procurer. En choisissant un nom exotique, cette marque a fait fort dans le domaine de la publicité mensongère, en dupant tout son monde, sur la qualité du produit final. Sans goût et sans saveur, l'échec est prévisible, malgré la panoplie de choix et d'emballages. Mais pas pour longtemps, difficile de la trouver dans les rayons aujourd'hui... Énorme raté ! Mais il existe beaucoup de produits de qualité très moyenne qui bénéficient de publicités en décalage avec la réalité, à travers les spots publicitaires télévisés qu'on nous bassine à longueur de journée.

Il n'y a pas de loi pour sévir contre les fabricants de produits de piètre qualité, tant qu'ils respectent leurs cahiers des charges. Mais la clientèle, en boycottant la médiocrité et en résistant aux prix, soi disant attractifs, peut changer la donne et faire couler leur production.