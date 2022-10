Algérie: Oran - Plus de 3.000 professionnels visitent le salon Pharmex 2022

Oran — La 6ème édition du Salon professionnel de la pharmacie et de la parapharmacie (Pharmex 2022), clôturée samedi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, a drainé une affluence importante de professionnels, dépassant les 3.000 visiteurs, venus découvrir les nouveaux produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, a-t-on appris du directeur du Salon.

Cette édition a connu une affluence plus importante que la précédente, des spécialistes venus des différentes régions du pays pour découvrir les nouveaux produits, principalement locaux, a précisé à l'APS, M. Yassar Badour, en marge de la troisième et dernière journée de ce salon professionnel.

Ce salon a été une opportunité pour la signature de trois contrats entre des laboratoires et startup algériens et des hommes d'affaires de Tanzanie et du Zimbabwe, pour l'exportation de compléments alimentaires, des produits phytothérapiques, et du consommable médical.

A ce sujet, le directeur du salon a considéré que "ces contrats constituent une réussite, un premier pas vers d'autres opérations similaires. Durant le salon, il y a encore beaucoup de contacts qui se poursuivront avec des hommes d'affaires africains et d'autres pays participants, en vue d'exporter nos produits locaux qui sont de très bonne qualité".

Lors des trois jours de la manifestation, plusieurs interventions ayant trait à la numérisation et à la digitalisation dans le domaine pharmaceutique ont été programmées. Des intervenants ont mis en exergue les efforts déployés, ces dernières années dans ce domaine.

Une centaine d'exposants ont pris part à cette édition de ce salon, organisée par l'agence "PHARMEX Com" sous le thème "la pharmacie à l'ère du digital". L'événement a été marqué par une forte participation des laboratoires et d'industriels nationaux spécialisés dans la fabrication des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques dont 15 startups, rappelle-t-on.