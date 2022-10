Ile Maurice: Conférence de presse - Navin Ramgoolam annonce un grand meeting dans "fief sef mafia"

Face à la presse, hier, samedi 22 octobre, le leader des rouges n'a abordé qu'un seul thème. Le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Kistnen qui a fuité, la semaine dernière. Selon Navin Ramgoolam, il y a une panique dans le camp du gouvernement avec communiqué sur communiqué et conférence de presse de l'Attorney General.

Pour lui, "kan bondié ti donn lespri, zot pann al pran", avant d'ajouter que Maneesh Gobin est sans nul doute le pire Attorney General que Maurice ait connu. "Il faudrait qu'il aille lire l'article 71 de la Constitution sur l'indépendance totale du commissaire de police. Il vient aujourd'hui faire croire qu'il ira voir le chef juge et le CP pour la marche à suivre..."

Le leader du Parti travailliste a aussi évoqué la publication du rapport, en fustigeant notamment la position d'Ivan Collendavelloo. "Pour lui, il est plus important de savoir qui a fuité le rapport que de savoir qui a tué Kistnen (... ) zot pe dérayé..." L'ancien Premier ministre (PM) a aussi visé Pravind Jugnauth, qui est "pathétique et fait pitié". "Li ena radar li... so azan principal asasiné Pravind Jugnauth pa o kouran (... ) Menter menter ziska dernié degré."

Le PM est, dit-il, plus préoccupé à chercher des sceaux et signatures sur le rapport qu'à trouver les assassins. Navin Ramgoolam a aussi dénoncé la campagne de dénigrement d'un membre du bureau du DPP et de la magistrate sur les réseaux sociaux. "Koumsa MSM opéré..." Il a encore une fois évoqué en détail sa rencontre avec Kistnen, le 4 aout 2020, moins de deux mois avant sa mort. Finalement, il a annoncé un grand meeting dans la circonscription n°8, "fief sef mafia" et des discussions avec d'autres partis politiques à ce sujet après la fête de Divali.