Algérie: Enseignement de tamazight pour adultes - Coup d'envoi de l'année scolaire 2022-2023

Alger — Le coup d'envoi de l'année scolaire 2022-2023 d'enseignement de tamazight pour adultes (2022-2023), a été donné samedi au siège du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA).

A cette occasion, le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad a mis en exergue l'importance de "poursuivre l'enseignement de la langue amazighe en dehors du cadre du système éducatif afin de prendre en charge les adultes souhaitant apprendre cette langue".

L'idée d'enseigner tamazight aux adultes "a été traduite sur le terrain" en partenariat avec l'Association nationale d'alphabétisation "Iqraa" et l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA), en ce sens que "la chance est donnée à toute personne voulant apprendre cette langue en vue de consolider et renforcer la communication entre toutes les régions du pays", a-t-il ajouté.

Le HCA œuvre également à aménager des espaces d'enseignement de tamazight au niveau des maisons de jeunes et des centres culturels à travers plusieurs wilayas, compte tenu de "l'intérêt manifesté pour l'apprentissage de tamazight, et la disponibilité d'un encadrement qualifié parmi les diplômés universitaires".

De son côté, le secrétaire général de l'ONAEA, Hassan Slimani a mis l'accent sur l'impératif de prendre en charge l'enseignement de tamazight pour adultes, et ce, en concrétisation de la stratégie nationale d'alphabétisation et d'enseignement des langues.

Cette démarche intervient, selon le SG de l'ONAEA, "en application des dispositions de la loi d'orientation du système éducatif, notamment dans son volet relatif à l'enseignement pour adultes et en direction de toute personne souhaitant améliorer son niveau scientifique et culturel en dehors du système éducatif". Dans le même contexte, M. Slimani a rappelé que l'Office avait introduit, en 2016 et en partenariat avec le HCA et l'Association "Iqraa", l'enseignement de tamazight dans les modules d'alphabétisation, soulignant que l'Office poursuivrait ces efforts pour réaliser les objectifs tracés.