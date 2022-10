Algérie: Concours national universitaire du meilleur film promotionnel sur le tourisme local

Oran — Le coup d'envoi de la 2ème édition du concours national universitaire du meilleur film sur le tourisme local en Algérie a été donné samedi à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB), a-t-on appris des organisateurs.

Ce concours, organisé sous l'égide de la coordination des établissements universitaires des activités scientifiques, culturelles et sportives d'Oran, à l'occasion du 60ème anniversaire nationale, vise à faire connaitre les atouts touristiques que recèle l'Algérie avec sa diversité climatique, ses paysages naturels et la richesse de ses us et traditions.

Prennent part à ce concours les établissements universitaires et les œuvres universitaires au niveau national, à raison de deux films promotionnels au maximum, dont la durée des travaux ne dépasse pas les 4 minutes.

Un jury, composé d'enseignants en sciences de l'information et de la communication et des experts en cinéma ainsi que de représentants d'agences touristiques, procèdera à l'évaluation des films en lice sur la base de la qualité de la photo, du son, de l'image, de la représentation et du scénario.

Les dix meilleurs films participants seront présentés à la finale de ce concours, prévu le 11 décembre prochain. Les trois lauréats bénéficieront de récompenses et de voyages touristiques, selon les organisateurs.