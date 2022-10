Djibouti: Sommet de changement climatique ouvre session à Djibouti avec la participation du Membre du CST

Djibouti — La conférence au sommet sur le changement climatique et la recherche a ouvert sa session aujourd'hui dans la capitale Djiboutienne, à laquelle le Soudan participe avec une délégation dirigée par le membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Al-Taher Abu-Bakr Hajar, en présence du président Djiboutien Ismail Omar Guelleh et un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique de l'Est.

Dans son discours au sommet, le membre du Conseil de Souveraineté Al-Taher Hajar a considéré les sujets discutés par le sommet comme une priorité pour la communauté internationale, d'autant plus que le monde connaît les effets négatifs du changement climatique et ses répercussions sur la vie humaine, ce qui appelle aux efforts nationaux, régionaux et internationaux concertés pour faire face à ces répercussions, afin de créer des conditions de vie appropriées, et de compléter le processus de développement dans les pays qui ont été exposés aux changements climatiques et leurs effets.

Il a souligné que l'initiative de Djibouti de tenir cet important sommet et d'inaugurer l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat vient au moment approprié car la région a besoin de telles initiatives, félicitant le Président Djiboutien Ismail Omar Guelleh pour ses grandes contributions au succès de cette initiative.

Le membre du CST a ajouté que le Soudan prête une attention particulière aux questions d'environnement et de changement climatique, en faisant allusion aux nombreuses institutions gouvernementales qui s'occupent des questions environnementales et climatiques, en particulier le Conseil Suprême pour l'Environnement, ainsi qu'à un certain nombre de centres et d'institutions de recherche et d'organisations de la société civile, en indiquant que le Soudan participe aux travaux de cette conférence avec une délégation scientifique dirigée par le Directeur de l'Université de Khartoum.

Il a dit que le Soudan, après la Glorieuse Révolution de Décembre, voit une nouvelle étape pour réaliser les aspirations de la nation Soudanaise vers la liberté, la paix et la justice, indiquant que le pays a commencé cette transformation par la signature de l'Accord de Juba pour la Paix au Soudan en Octobre 2020, ajoutant que malgré les défis rencontrés la mise en œuvre de l'accord, cependant, la volonté de l'État et les parties à la paix vont surmonter ces défis et transformer la paix en une réalité concrète.

Son Excellence a présenté aux participants au sommet un briefing sur la situation au Soudan, notant que le pays voit actuellement des dialogues entre les forces politiques et sociétales et les parties à la paix sous l'égide du mécanisme trilatéral qui comprend les Nations Unies, l'Union Africaine et l'IGAD, qui entreprend la tâche de faciliter le dialogue entre les parties Soudanaises, en plus des efforts déployés par les frères et amis des puissances régionales et internationales, notant qu'il y a de bonnes nouvelles sur les indicateurs positifs vers un consensus national qui ouvre la voie à la formation d'un gouvernement civil pour gérer le reste de la période de transition.

Le Membre du Conseil de Souveraineté a salué le développement des relations Soudano-Djiboutiennes, indiquant que ces relations tirent leur force des liens culturels, sociaux et religieux communs, soulignant le souci du leadership des deux pays pour les élever à des horizons plus larges.