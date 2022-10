Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC - La Belgique doit soutenir la RDC, recommande André Flahaut

André Flahaut, ministre d'Etat belge et ancien président du Parlement fédéral pense que la Belgique doit soutenir la RDC dans toutes ses difficultés, où qu'elles se présentent. Cela notamment par une diplomatie agissante pour ramener les protagonistes de cette crise sécuritaire autour d'une table plutôt que de laisser parler les armes.

Il a fait cette déclaration en marge du Rebranding Africa Forum qui s'est clôturé le samedi 22 octobre à Bruxelles.

" Il faut effectivement que l'on puisse soutenir la République Démocratique du Congo dans toutes les difficultés où que ça se présente. Et il faut que diplomatiquement parlant que l'on soit un élément pour amener les protagonistes à se mettre autour des tables plutôt que de laisser parler les armes. Il y a absolument des responsables politiques et certainement pas au niveau du Congo qui ont envie que des guerres se prolongent, parce que les guerres ce sont les populations qui en souffrent et les populations les plus faibles ", a expliqué André Flahaut.

" Donc on a un devoir de faire toutes les pressions possibles et imaginables, ici, là-bas, à New york et ailleurs pour que l'on revienne à la raison, les armes cessent et que l'on revienne peut-être à des collaborations peut-être basées sur les richesses économiques de cette région ", a-t-il ajouté.