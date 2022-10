Ile Maurice: Frosted Gold déroule mais se blesse

Rien à faire ! Le gris de l'écurie Maingard n'a pas d'égal sur le sprint ou le mile en ce moment. Il n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux, offrant à ses heureux propriétaires un quatrième sacre dans une course estampillée Groupe 1. A noter que c'est sa cinquième victoire d'affilée, dont trois cette année. La fête a toutefois été ternie par une blessure de Frosted Gold à l'issue de la course. Il aurait reçu une coupure.

L'écurie Maingard a été moins chanceuse avec ses autres sujets bien côtés, dont Partner In Crime (7e course), Footy Gold (5e course) et Lock Down (8e course). De son côté, l'écurie Hurchund a fini la journée dominicale avec un doublé. King Of Colts s'est chargé d'ouvrir le bal, signant au passage son premier succès chez nous, ans la 2e course, alors qu'Itdawnedonme a gagné dans l'épreuve de clôture. Si le premier nommé était une victoire prévue, autant reconnaitre que celle de Itdawnedonme - Rs 800 - a surpris quelque peu.

L'écurie Allet a eu son moment de joie avec Emerald Band (3e coruse). L'un des grandissimes favoris de la journée - offert à Rs 165 - n'a pas flanché une fois devant. Rebelote avec Backpacker dans la course d'après. Doublé donc! Battu de peu la dernière fois, Backpacker s'est racheté une conduite sous la selle de Schwarz.

Première victoire sur notre turf pour One Day Or Day One dans l'épreuve d'ouverture. Le cheval de l'écurie Nagadoo a suivi bien placé avant de mettre aux supplices ses rivaux. Il avait bénéficié d'une remise de son apprenti. Le clan Ramanah a ramené une victoire par le truchement de Masterofallisurvey. S'il avait partagé la victoire avec Bells Apostle dernièrement, Masterofallisurvey signe, cette fois, une victoire sans bavure.

Bollinger a brillé dans la 7e, offrant à Yannick Perdrau une bien belle victoire. Bien battu par Partner In Crime lors de leur dernière confrontation, il vient inverser les rôles. Bollinger était offert à Rs 1200.