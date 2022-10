Ile Maurice: Ritesh Gobin - Égorgé sous les yeux de sa sœur

Cette semaine on retourne en 2018. En ce jour triste et pluvieux, Sachin Tetree, 37 ans, tuera de sang-froid le garçonnet de 11 ans, sous les yeux de sa sœur de neuf ans, pour se venger d'une querelle d'enfants...

Un drame toujours dur à digérer après quatre ans. Ce crime atroce n'était pas qu'un simple fait divers. D'ailleurs jusqu'aujourd'hui, elle suscite toujours un sentiment de colère et d'immense tristesse chez de nombreux Mauriciens quand on y repense. Le meurtre du petit Ritesh Gobin, qui n'avait que 11 ans, tué froidement par Sachin Tetree, âgé de 37 ans. Les faits remontent à cette fin d'après-midi du 20 octobre 2018. Sooraj Gobin, le père de Ritesh, et Sachin Tetree, boivent de l'alcool chez Ritesh alors que les enfants jouent et que la mère Kushboo est dans la cuisine.

En effet, Sachin Tetree était un des amis proches de Sooraj Gobin. Vers 19 h 30, Sooraj se rappelle qu'il doit se rendre chez le poissonnier. Ritesh et sa petite sœur que nous appellerons Lily (nom d'emprunt), alors âgée de neuf ans, le suivent et Sachin les accompagne aussi. La fillette témoigne que pendant que son père achetait du poisson, Sachin aurait demandé aux enfants de l'accompagner à une boutique plus loin pour leur acheter des friandises. Comme c'était "un ami de confiance", Sooraj laisse partir ses enfants. Cependant, à la boutique, Sachin n'achètera pas seulement des gâteaux pour les enfants mais aussi un cutter.

"Chemin bassin"

La nuit est déjà tombée lorsqu'ils sortent de la boutique. Non seulement à cause de l'heure mais aussi parce qu'il pleut. Sachin force alors les deux enfants à emprunter un raccourci boueux et peu fréquenté appelé "chemin bassin". Toujours selon le témoignage de Lily, son frère marche à côté d'elle et Sachin est derrière eux. À un moment donné, au milieu du sentier dans le champ de canne, Sachin attrape la tête de Ritesh, la soulève et lui tranche froidement la gorge.

Il s'empare ensuite de la petite qui se débat pour fuir celui qui vient de tuer son grand 'dada' sous ses yeux. En essayant de la retenir pour la faire taire, Sachin mord l'épaule de la petite, mais cette dernière lui mord la main très fort et réussit à s'enfuir en courant pour avertir ses parents et les voisins de ce qui vient d'arriver. Aussitôt arrivée chez elle, tout le village est mis au courant. Sachin essaie de fuir et fait comme s'il n'a rien à faire dans ce drame en se rendant chez sa mère. Mais en voyant que tous les voisins sont au courant, il va se rendre à la police.

Mais qu'est-ce qu'un enfant de 11 ans aurait pu faire à un homme de 37 ans, père d'un enfant du même âge, pour qu'il lui ôte la vie ? Selon Savon Tetree, c'est justement à cause de son fils qu'il a tué le petit Ritesh. Il affirme dans son interrogatoire filmé, qu'en buvant avec Sooraj ce soir-là, ce dernier lui a rappelé que deux ans plus tôt, Ritesh avait frappé son fils à l'école. Et à ce moment précis, il commence déjà à penser qu'il doit tuer le garçonnet. Cependant, même si cette version a été retenue au tribunal, une autre plus tenace, plus dure à avaler n'a pas cessé de planer à l'époque de la mort de Ritesh. En effet, sur son lit d'hôpital, la petite Lily aurait confié qu'après avoir tué son frère, Sachin a commencé à enlever son pantalon.

Ce dont Kushboo, la mère des enfants, dit avoir toujours averti son époux. "Il avait des vues malsaines sur ma fille. J'ai toujours mis son père en garde à ce propos", avait lancé aux médias Kushboo, folle de rage et de tristesse après la mort de son enfant. Des propos qu'avait même soutenus le père de Ritesh, Sooraj. "Ma femme m'avait toujours mis en garde contre lui et elle n'était jamais à l'aise lorsqu'il était à la maison. Je regrette de ne pas l'avoir écoutée", avait confié ce dernier, qui s'est donné la mort trois ans après le meurtre de son fils.

Sachin Tetree a été jugé coupable du meurtre atroce du petit Ritesh Gobin le lundi 25 janvier 2021. Âgé alors de 40 ans, il a écopé de la prison à vie. Lors du jugement, ce père de famille a déclaré qu'il s'en voulait profondément et a voulu demander des excuses : "Mo dimann lakour ek osi lapopilasion pardon. Exkiz mwa pou seki monn fer. Mo dimann mama garson pardon. Mo kone difisil pou pardonn mwa me mo pe demann mo exkiz." Toutefois, Kushboo Gobin, qui porte toujours des séquelles du meurtre de son garçon, dit ne lui avoir jamais pardonné...

Kushboo Gobin : "Il aurait été un adolescent de 15 ans aujourd'hui"

20 octobre 2022 à Gros-Cailloux, Petite-Rivière. Mais dans la petite maison de Kushboo Gobin, c'était comme si les nuages gris du 20 octobre 2018 n'avaient jamais disparu. Assise sur une chaise dans son séjour, elle est perdue dans ses pensées. Car cela fait quatre ans jour pour jour depuis qu'elle avait perdu son aîné, âgé de 11 ans à l'époque. "Il aurait été un adolescent de 15 ans aujourd'hui", lâche-t-elle, le regard dans le vide.

Tous les détails du drame refont surface. Des larmes perlent dans ses yeux. De manière innocente et avec des émotions débordant de tous les côtés, elle serre dans ses bras sa petite dernière, âgée d'un an, qu'elle a d'ailleurs prénommée Ritesha en hommage à Ritesh, qu'elle n'oublie pas. "Elle ne connaîtra sans doute jamais son frère et son père, me li pou grandi ek enn zoli non..." En effet, Ritesh ne pourra jamais être oublié dans cette maison. Pas parce qu'elle est trop petite pour s'en souvenir. Mais parce que le drame qui a emporté Ritesh en a causé un autre plus tard.

Alors qu'elle attendait la petite Ritesha, son époux s'est suicidé l'année dernière. "Il ne s'est jamais remis de la mort de Ritesh. Sooraj se sentait coupable de ce qui est arrivé. Il voulait qu'on ait un autre enfant pour oublier mais même lorsque je suis tombée enceinte ça n'a rien changé. Il est devenu de plus en plus distant et le 4 avril 2021 il a mis fin à ses jours", raconte cette femme meurtrie par les souvenirs. Aujourd'hui mère célibataire, il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne pense à comment l'acte barbare de Sachin Tetree a détruit sa vie et sa famille. "Zame mo pou pardonn li! Zame!"

Un enfant "ki finn marké"

Pour Kushboo, "sa kriminel la" a non seulement enlevé la vie à son enfant mais il a aussi causé un lourd traumatisme à ses trois autres enfants. Son autre fils, âgé de six ans quand son frère a été tué, est devenu, selon Kushboo, un enfant "ki finn marké". Et depuis la mort de son papa, il n'a jamais plus été le même. "Cela me fend le cœur de ne pas pouvoir me rapprocher de lui. Mo sel garson aster sa..." Même si elle survit grâce à l'aide de proches et des pensions alimentaires, elle n'aurait jamais imaginé sa vie ainsi.

Kushboo confie qu'elle donnerait tout pour retourner dans le passé. Voir comment elle aurait pu éviter ce drame. Ce jour où sa petite famille a volé en fumée... Alors que sa mère tente se remettre de ses émotions, Lily, aujourd'hui âgée de 13 ans, vient lui prendre la petite Ritesha. L'adolescente nous sourit timidement avant de se mettre debout avec sa sœur dans ses bras. Pour elle, ce jour est encore plus douloureux car cela lui rappelle qu'il y a quatre ans, elle aurait pu aussi perdre la vie.

Sa mère révèle qu'elle a même pleuré mardi, lorsque son chien, troisième mousquetaire de son trio avec Ritesh lorsqu'ils jouaient ensemble, est mort. "Zis lavey katran lamor so frer, toutou la osi inn mor", confie tristement Kushboo en observant sa fille. Lily révèle qu'elle tente tout de même d'avancer. "Mo pans li bokou fois. Me mo sey blie..." Son premier échappatoire, c'est l'école, révèle Lily. "Mo kontan fer tou size colez. Mo kontan aprann." Une fierté que Kushboo chérit pour tenter de mettre un peu de douceur dans sa vie...