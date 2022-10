Ile Maurice: Assemblée Générale Elective / Présidence du MTC - L'approche déjà différente sous Glover

Choisi comme nouveau président du Mauritius Turf Club (MTC) par ses pairs administrateurs vendredi à l'issue de l'Assemblée Générale Élective (AGE), Gavin Glover aura la lourde tâche de sortir l'organisateur historique de courses hippiques de l'ornière. Pour cela, l'avocat et ancien président du même club 11 ans auparavant, se veut plus conciliant et tranche d'ores et déjà avec des positions jugées trop conflictuelles de ses prédécesseurs. Le ton était posé et concis vendredi soir. "L'accent ne sera pas de se battre contre la concurrence mais de s'assurer qu'on a le bon business model pour pouvoir survivre." En somme, "combattre et créer plus de problèmes ne sert à rien", soutient le nouveau président, le plus important est "d'avancer dans le cadre légal qui existe aujourd'hui".

Du pain sur la planche

C'est dire que le profil de Gavin Glover plaît ! Pas seulement pour sa notoriété comme avocat mais surtout pour sa nature calme et magnanime. De plus, ajoute un membre présent à l'AGE vendredi, "il sait, lui, de quelle manière exprimer ses désaccords". Proche de l'ancien président Giraud, Glover était, selon un ancien administrateur du MTC, l'élément qui tenait "la baraque en place". Il était d'accord sur le fond avec les idées de Giraud, notamment l'érosion des prérogatives du MTC, mais aurait "réagi différemment sur la forme". "Il aura maintenant le loisir de dicter la politique de l'organisateur historique pour manœuvrer dans les eaux troubles du moment", nous éclaire un ancien officiel du MTCSL.

Justement quelles seraient les priorités au lendemain même du renouvellement du conseil d'administration du MTC ? "La cohésion totale entre le board du MTC et celui de la MTCSL", réplique Glover. Il souhaite qu'il n'y ait aucun problème entre les deux instances comme par le passé. Puis, "quatre nouveaux membres n'ont jamais siégé" et c'est un challenge. "Nous avons du pain sur la planche" insiste-t-il. Pour le reste, un audit de toutes les affaires en justice sera étudié. "On va décider s'il faut maintenir certaines actions en justice ou en mettre d'autres."

La position du MTC vis-à-vis de certaines écuries a aussi été évoquée. Pour Glover, il y a bien un boycott lorsque le MTCSL organise les courses. "Certains ne jouent pas le jeu !", dit-il amèrement. De là, il n'est pas exclu que certains actions soient prises. Lesquelles ? On n'en saura pas plus pour le moment. Sinon, six nouveaux membres rejoignent le cercle des administrateurs du MTC. À l'issue des suffrages vendredi, Santosh Kumar Gujadhur (242 voix) et Nathalie Henry (131 voix) sont les derniers à avoir franchi le pas. Gavin Glover, Bertrand Rivalland, Pursooramrye Kalleechurn et Philippe Hardy avaient, déjà, été embauchés plus tôt.