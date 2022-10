Algérie: Journée nationale de la presse - Une opportunité pour valoriser les efforts du journaliste

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, samedi, que l'Etat a toujours œuvré à promouvoir un environnement professionnel favorable à la corporation de la presse pour qu'elle puisse contribuer à la valorisation du rôle positif de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que ce rôle "a été salué au double plan régional et international".

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de distinction des journalistes lauréats de la 8e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel organisée, sous le thème: "Soixantenaire de l'indépendance, défis d'hier, défis d'aujourd'hui", M. Bouslimani a déclaré que cette occasion vise à rappeler "le rôle actif joué par le journaliste algérien à travers les différents processus traversés par le pays".

La journée du 22 octobre constitue une opportunité pour exprimer "la reconnaissance tant méritée" à la corporation de la presse nationale dévouée qui n'a pas hésité à consentir des sacrifices au service de l'Algérie et à accompagner les efforts déployés pour réaliser le développement et préserver la souveraineté de la patrie et la dignité de ses enfants partout où ils se trouvent, a-t-il soutenu.

Ainsi, poursuit le ministre, ce rôle est aujourd'hui des plus prééminents, "en soutien aux importants acquis réalisés dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à rétablir l'autorité de l'Etat et son rôle influent et constructif et à édifier une économie diversifiée, productrice et compétitive et partant, garantir la dignité du citoyen algérien".

A cet égard, le ministre s'est dit confiant quant à "la contribution qualitative de la presse publique et privée à garantir la réussite de la couverture médiatique des travaux de la 31e session du Sommet arabe, prévue les 1 et 2 novembre à Alger, pour laquelle notre pays n'a pas lésiné sur les moyens et a réuni toutes les conditions pour qu'elle soit exceptionnelle sur tous les plans".

Dans ce cadre, M. Bouslimani a appelé la presse nationale à "assurer un accompagnement médiatique qui soit à la hauteur de ce grand événement régional que notre pays abritera dans quelques jours".

Rappelant que "notre pays s'apprête à commémorer le 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution du 1er novembre", le ministre a souligné que les journalistes avaient fait "partie intégrante de notre lutte de libération, qui est un exemple à suivre pour les peuples aspirant à la liberté et à l'indépendance, et qui bénéficient en permanence du soutien inconditionnel de l'Algérie".

Il a estimé que le choix du dossier de la Mémoire comme thème pour cette 8e édition vient "confirmer le rôle actif du journaliste et son souci de traiter les questions liées à la patrie, sous toutes les coutures ainsi que de préserver sa stabilité et sa prospérité".

Dans ce contexte, M. Bouslimani s'est félicité de l'ensemble des œuvres ayant participé à cette édition, dans les différentes catégories retenues, au nombre de 325 œuvres, ce qui est, a-t-il dit, "un chiffre record par rapport aux sept éditions précédentes".