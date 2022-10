Maroc: 2ème édition internationale de "Gal'Rue"

La 2ème édition internationale de "Gal'Rue", un événement dédié aux diverses expressions des arts visuels, sera organisée du 24 octobre au 3 novembre, à Derb Moulay Abdallah à la Médina de Rabat, à l'initiative de l'institution artistique "D'Art Louane".

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI dans le cadre de "Rabat capitale africaine de la culture", cette édition s'assigne pour objectifs de donner à voir et à apprécier la quintessence d'expériences et d'expertises innovantes en matière d'art graphique, et partant, de permettre aux citoyens de vivre au diapason du vaste mouvement artistique et socio-culturel édificateur que connaît le Royaume dans tous les domaines, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Proposant au public de Rabat les œuvres originales de 30 artistes issus de sept 7 pays, dont trois africains, à savoir le Maroc (organisateur), la Côte d'Ivoire et le Congo Démocratique, aux côtés des Etats-Unis, du Canada, de la France et de la Belgique, cette rencontre inédite, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se décline en formule espace ouvert et s'inscrit dans le droit fil du leitmotiv rassembleur: "La culture et les arts pour tous", poursuit la même source.

Des actes créatifs aux styles diversifiés et riches en symboliques iconographiques seront proposés aux habitants, aux visiteurs nationaux et aux touristes internationaux, venant à la découverte des sites et circuits culturels de la Médina, et ce dans un cadre marqué par une architecture authentique et traditionnelle (maisons arabo-mauresques et riads andalous).

Une animation tous azimuts prédominera pendant dix jours dans une ambiance populaire et des moments festifs, et sera rehaussée par la présence des personnalités éminentes relevant du monde des arts, de la culture et des médias, outre les invités d'honneur de cet événement Ahmed Benyessef et Mahi Binebine.

Forums thématiques, contacts spontanés, ateliers didactiques et échanges fructueux entre créateurs et assistance se succéderont de manière ininterrompue sur place, pour la joie de tout un chacun, dans une approche proactive de partage et de communication chaleureuse, conclut-on.