Egypte: L'aéroport international de Sphinx réopérationnel dès le 1er novembre

L'aéroport international du Sphinx accueillera au 1er novembre prochain, le premier vol après l'achèvement des travaux de développement et l'augmentation de sa capacité pour recevoir un million deux cent mille passagers par an.

Air Cairo, l'une des compagnies affiliées au ministère de l'Aviation civile, organisera le premier vol de l'aéroport de Charm El-Cheikh à celui de Sphinx. La compagnie envisage organiser 12 vols domestiques par semaine entre "Sphinx" et les aéroports de Charm El-Cheikh, Louxor et Assouan, de manière à augmenter les vols progressivement en fonction de l'accroissement des voyages, et à faire fonctionner prochainement les vols internationaux.

Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas, a déclaré que le début des vols depuis l'aéroport de Sphinx s'inscrivait dans le cadre du plan du ministère de l'Aviation civile visant à activer le trafic aérien et touristique. Il s'agit d'un des aéroports les plus importants offerts par le président Abdel Fattah Al-Sissi au secteur de l'aviation civile vu sa proximité des Pyramides et du Grand Musée égyptien, affaire qui contribue à relier les villes touristiques et les zones archéologiques et à promouvoir le tourisme d'une journée conformément aux objectifs stratégiques de la Vision de l'Egypte 2030.