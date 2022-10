Togo: Elim. CAN U23 / Afizou Traoré (sélectionneur Togo) - " L'adversaire nous a surpris, sinon... "

Afizou Traoré fait le point après le match nul (2-2) concédé ce dimanche par la sélection U23 du Togo face à l'Afrique du Sud. En conférence d'après-match, le sélectionneur des Eperviers Espoirs confie avoir été surpris par un adversaire qu'il ne connaissait pas. La rencontre retour sera décisive.

Un adversaire que le Togo ne connaissait pas

L'adversaire a pu visionner nos matchs mais nous on n'a pas eu cette chance. C'est totalement une nouvelle équipe qu'on ne connaissait pas qui nous a surpris (... ) On a compris tardivement son système. Au cours du jeu, il faut faire attention pour les changements de stratégie. Il faut attendre aux vestiaires pour pouvoir changer, là les enfants ne seront pas dans la confusion. C'est dans les vestiaires qu'on a expliqué aux enfants comment l'adversaire joue et on a changé de stratégie. Ce qui a porté ses fruits en seconde période(... ) On a vu que l'adversaire ne nous dépassait pas, sauf qu'on a commis des erreurs.

Sur la perspective du match

Ils ont marqué deux (buts, ndlr), ils ont travaillé. On a su limiter les dégâts, on pense corriger pour pouvoir affronter la même équipe dans une semaine. Nous allons voir collectivement comment cette équipe est, individuellement comment ces joueurs jouent et lire les stratégies du coach. Nous, on ne peut pas dévoiler notre stratégie, mais le jour du match, tout le monde va voir qu'on surprendra l'adversaire chez lui à la maison.

Un match retour difficile

Facile ? Non ! Dans le haut niveau il n'y a pas de facilité. Ils ont des idées, ils nous ont vu. Nous aussi on n'aura pas peur. Ils nous ont fait mal, nous aussi on compte aussi changer de système, voir comment renforcer cette équipe pour pouvoir leur faire mal chez eux.

L'adversaire nous a surpris, sinon le match on pouvait le gagner si on avait la chance de visionner les vidéos de ces joueurs, la stratégie de l'entraineur. On a cherché partout, on n'a rien vu avant notre match.