Soudan: Al-Taher Hajar rentre au pays après sa participation au sommet du changement climatique

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Al-Taher Abu-Bakr Hajar, a regagné le pays ce soir après sa participation aux activités du Sommet sur le climat et les recherches, qui a été accueilli par la capitale Djiboutienne, avec la participation de chefs d'Etat, de gouvernements d'Afrique de l'Est, des pays de l'IGAD et d'un certain nombre d'experts et de personnalités concernés par le climat et l'environnement.

Le Directeur du Département Arabe au Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Omar Issa, a indiqué que le sommet a discuté les questions liées au climat et à l'environnement, et les défis rencontrant les pays d'Afrique de l'Est et l'IGAD dans le domaine du changement climatique et comment les surmonter, en soulignant la participation du Soudan avec une délégation scientifique de haut niveau dans les sessions spécialisées et les ateliers de travail dirigés par le Directeur de l'Université de Khartoum.

Il a ajouté que le sommet a vu l'inauguration de l'Observatoire régional du climat avec la participation des chefs d'État et de gouvernement de la région d'Afrique de l'Est, qui est un outil essentiel pour aider les pays de la région à surveiller les effets du changement climatique et ses répercussions sur les peuples de la région.