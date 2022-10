Afrique: Eliminatoires CAN U23 - Burkina Faso-Sénégal (0-0) : léger avantage pour les Lions

L'Equipe Nationale U23 du Sénégal est revenu du Cotonou au Bénin avec un bon résultat (0-0) face à son homologue du Burkina Faso, pour le compte de la manche aller des éliminatoires de la prochaine CAN U23.

Ne disposant pas de stades aux normes, les Etalons ont été contraints de recevoir au Bénin. Le match retour est prévu le 28 octobre prochain au stade Me Abdoulaye Wade.

Les Lionceaux U23 ne sont pas parvenus à prendre l'avantage face au Burkina Faso (0-0), à l'occasion du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Les joueurs de Demba Mbaye, le sélectionneur qui dirigeait son tout premier match officiel à la tête de l'Equipe Nationale U23, joueront donc leur qualification au prochain tour dans une semaine, au Stade Abdoulaye Wade.

Après un début de match où les Burkinabés se sont montrés les plus dangereux, les Lionceaux ont été plus tranchants. La première opportunité de la rencontre revenait au Sénégal. Une frappe à l'entrée de la surface, signée Falilou Fall, frôle le poteau du gardien burkinabé et finit dans le petit filet. Mais la véritable occasion est venue à la 38e minute. Ousseynou Niang récupère sur son coté, traverse la défense burkinabé pour se mettre seul face au gardien. Mais après une série de dribbles, l'ancien pensionnaire de Diambars s'en mêle les pinceaux, tarde de tirer et permet donc à Kilian Nikiema de récupérer la balle dans ses pieds.

Les Lions commençaient à emballer un peu plus la fin de la première partie du match. Mamadou Lamine Camara se charge d'un coup franc bien placé mais sa tentative manque de très peu le cadre, alors que le jeune portier d'ADO Den Haag semblait bien battu (41e). Des minutes écoulées, on imaginait difficilement une des deux équipes prendre l'avantage avant la pause. Mais les joueurs de Demba Mbaye ont bien évidemment failli ouvrir la marque. Peu vu jusque-là, Ibrahima Mandefu se décide de se signaler juste avant la pause.

Après un petit jeu de passe avec l'attaquant de Diambars Malèye Diagne, le nouvel attaquant du CFR Cluj envoie un bon centre de la droite vers la gauche. C'était très bien joué pour trouver un Ousseynou Niang oublié au second poteau. Sauf que ce dernier, très discret durant toute la rencontre, manque sa reprise et ne permet donc pas au Sénégal de prendre l'avantage avant la mi-temps (0-0). Statu quo à l'issue de cette première période.

En début de seconde période, les Burkinabés ont mis le feu dans le camp du Sénégal grâce notamment à l'entrée en jeu d'Aziz Siribie et Josué Tiendrebeogo. Ce dernier a même failli de très peu ouvrir le score du match à la 50e. Après s'être joué de son vis-à-vis, l'attaquant de Majestic envoie une frappe surpuissante qui finit sur la transversale de Mamour Ndiaye avant de retomber sur la ligne de but. Cette frayeur a réveillé les Lions qui gardaient la balle sans plus de solution, malgré les bonnes entrées en jeu d'Aliou Baldé et de Libasse Gueye, anciens partenaires à Diambars.

Au terme d'une rencontre équilibrée donc, Burkinabé et Sénégalais se séparent sur un score nul et vierge et se donnent rendez-vous le 28 octobre prochain, au Stade Abdoulaye Wade, pour la manche retour de ce deuxième tour préliminaire pour la Coupe d'Afrique des Nations U23.