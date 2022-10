Maroc: Digitalisation - L'AUSIM et le Club des dirigeants signent une convention de partenariat

L'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc (AUSIM) et le Club des dirigeants (CDD) ont conclu, jeudi soir à Casablanca, une convention de partenariat pour le renforcement de la collaboration entre les deux réseaux, notamment dans le domaine du digital.

Cette convention a été signée par le le président-fondateur du CDD, Driss Drif et le président de l'AUSIM, Hicham Chiguer, lors d'une soirée de Business & Networking du CDD, placée sous le thème "Si la motivation est le fuel, le networking est le tremplin", rapporte la MAP.

Dans ce sens, M. Drif a indiqué que la soirée du business networking est devenue un rendez-vous incontournable pour le CDD, ajoutant qu'il s'agit d'une occasion de connecter les entrepreneurs, au profit du développement des opportunités des affaires et le partage d'expériences et d'expertise.

Ces rencontres de speed networking se veulent aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux experts qui apporteront de la valeur ajoutée au réseau pour progresser ensemble, a souligné M. Drif.

Pour sa part, M. Chiguer a fait savoir que cette convention permettra de renforcer la collaboration avec le CDD et l'AUSIM et de mettre en relation les deux communautés, pour faire du networking et rapprocher nos intérêts communs.

Il a, en outre, précisé que l'Association travaille notamment sur la digitalisation des entreprises et le renforcement du dispositif technologique au niveau des entreprises, dans le but de créer une mouvance d'un Maroc digital, résilient, et durable dans le temps.

Créé en avril 2018, le Club des dirigeants Maroc est un espace de rencontres qui favorise le développement des opportunités d'affaires, d'échange entre les entrepreneurs et de synergies. Il compte plus de 5.000 membres connectés sur les 12 régions du Royaume, avec 30 représentations internationales sur les quatre continents.

De son côté, l'AUSIM accompagne ses organisations adhérentes dans leurs projets de transformation digitale et apporte à sa communauté des réflexions et des conseils à forte valeur ajoutée, propose une multitude de services et de programmes innovants et met à la disposition de sa communauté plusieurs tribunes pour réseauter, échanger, partager et réfléchir ensemble à des problématiques communes et à des solutions pour assurer le succès aux projets de digitalisation.