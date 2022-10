Madagascar: Ambohijanahary Antehiroka - Cinq individus attaquent une maison et volent une voiture 4X4

Samedi dernier vers deux heures du matin, cinq bandits armés ont cambriolé un domicile avant de s'en prendre aux victimes à qui ils ont subtilisé une voiture 4X4. Les faits se sont produits à Ambohijanahary Antehiroka, dans le district d'Ambohidratrimo.

Selon les informations recueillies au niveau de la gendarmerie, après avoir coupé les barbelés de la clôture, les malfaiteurs ont ligoté le gardien de la maison et se sont ensuite introduits dans le domicile. Ils ont ouvert les fenêtres du rez-de-chaussée. Masqués et armés d'un fusil de chasse, les assaillants se sont emparés de tout ce qu'il y avait à portée de leurs mains.

Ces hommes ont dérobé 4 millions d'ariary et des bijoux en or et en argent avant de prendre la fuite avec la voiture des victimes. Les brigands ont menacé de tuer les victimes à la moindre résistance mais heureusement aucune victime n'a perdu la vie. Après le départ des malfaiteurs, la famille victime a immédiatement contacté la gendarmerie pour demander de l'aide.

Avisés des faits, les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour la constatation d'usage. Une échelle en bois de deux mètres se trouvait encore sur place. Les gendarmes ont procédé au bouclage et engagé une poursuite. Pour l'heure, aucun malfaiteur n'a été attrapé. Quelques heures plus tard, le véhicule a été retrouvé abandonné à Ivato. Une enquête à la charge du poste avancé d'Antehiroka est en cours.

Malgré la lutte incessante contre l'insécurité menée par les gendarmes, les attaques à main armée se multiplient dans la Capitale et ses environs. Ces malfaiteurs sont motivés par l'appât du gain et n'ont aucuns principes. La population craint pour sa sécurité et réclame ainsi le renforcement des patrouilles des forces de l'ordre.