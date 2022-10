Madagascar: Rugby à XV - Coupe d'Afrique - Les Ladies Makis promues en Groupe A

Deux matches et deux victoires, les XV Makis dames de Madagascar ont trouvé une place dans la première division du rugby en Afrique. Elles disputeront la qualification à la Coupe du Monde en 2023.

Mission accomplie. Les Ladies Makis à XV ont infligé une correction aux Tunisiennes pour le compte de leur deuxième match de Rugby Africa Women's Cup. La bande à Sariaka s'est imposée sur le score de 27 à 5 face à l'équipe hôte de la compétition samedi, lors de cette petite finale. En effet, les Makis étaient motivées comme jamais. Ginah a ouvert le compteur sur un essai à la 12e minute. Il a fallu attendre la 33e minute pour que les Tunisiennes parviennent à réduire l'écart sur un essai. Les Makis se sont vite détachées après une pénalité marquée par Cora à la 36e minute et un deuxième essai à la fin de la première mi-temps. Le score était de 17 à 05 à la pause.

Sens unique. La formation tunisienne a totalement perdu son dynamisme de jeu à la deuxième mi-temps. L'équipe s'est contentée de ses cinq points. Par contre les Malgaches ont trouvé une faille et ont inscrit le troisième essai à la 53e minute grâce à Véro. Leur rapidité leur a permis de marquer un dernier essai à la 72e minute. Les Tunisiennes ont tenté de réduire l'écart mais elles ont manqué cruellement de technique. Les deux équipes victorieuses face aux Sénégalaises dans le Groupe C se sont quittées sur le score de 27 à 5. " L'équipe tunisienne est une belle équipe et s'en est bien préparée. Notre avantage c'est qu'on a pu analyser leur façon de jouer dès le premier round. On a apporté quelques corrections lors du deuxième round et c'était concluant. D'ailleurs nous étions très ambitieuses durant ce tournoi, car on joue pour le rugby malgache et la nation. On a réalisé un nouveau pas malgré les choses qu'on doit encore améliorer pour qu'on puisse toujours avancer ", a déclaré la capitaine Hanta Fenitriniaina. Après cette victoire, Madagascar basculera dans le Groupe A et sera parmi les quatre pays qui joueront les matches qualificatifs à la Coupe du monde en 2023. " Je remercie mon équipe pour cette victoire. Elles ont bien respecté les consignes. Je suis satisfait du niveau des contre-attaques et du système défensif. Il reste encore des points à retoucher comme les touches, l'avant. Avec un peu plus de travail et de préparation, on aura sans doute un bon niveau de rugby ", a ajouté le coach Alain Andriamihaja.