Madagascar: Norbert Lala Ratsirahonana - " Quand nous quittons le pouvoir, les régimes tombent "

Après une longue cure de silence et de discrétion, le parti AVI a plus que marqué son entrée politique, samedi, avec les déclarations fracassantes de Norbert Lala Ratsirahonana. Une déclaration qui a toute sa signification à moins d'un an de l'élection présidentielle.

" Nous n'avons pas retourné notre veste, ce sont eux qui n'ont pas respecté notre entente ! ". Une phrase qui n'est pas du tout anodine parce qu'elle vient de Norbert Lala Ratsirahonana, numéro Un du parti Asa Vita no Ifampitsarana (AVI). Elle témoigne, en effet, de l'ambiance qui prévaut au sein de l'IRD ou même de l'entourage du président Andry Rajoelina. En déplacement dans le district de Vangaindrano durant ce week-end, Norbert Lala Ratsirahonana a rappelé les principaux principes de son parti. Et à l'entendre, ces principes ne sont pas respectés par certains responsables du régime actuel. " Il s'agit d'une alliance politique, des principes devraient être respectés. Malheureusement, ce n'est pas le cas ", a déploré l'ancien Chef d'Etat.

Mépris

Dans une conjoncture bouillonnante, Ratsirahonana a profité de ce moment pour rappeler la position et le poids de son parti sur l'échiquier politique. " Quand nous quittons le pouvoir, le régime chute ", a-t-il continué. Et d'ajouter, " nous avons conclu une alliance et il faut se respecter mutuellement. Certains responsables font ce qu'ils veulent et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous n'avons pas d'ennemi. Nous sommes ouverts à tous les partis politiques au nom du Fihavanana ". Il n'a pas oublié d'énumérer les différents affronts auxquels son parti a dû faire face. Il reste à savoir si cette déclaration de Vangaindrano sonnera le glas du régime Rajoelina. Toutefois, Ratsirahonana a souligné que " l'AVI ne fomente pas non plus un coup d'Etat ".

Réalisations

Fort de ses 25 ans d'existence, le parti AVI, sous la direction de son grand manitou, Norbert Lala Ratsirahonana, est l'un des partis sur lesquels les régimes successifs n'ont pas pu se passer. " Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de démagogie et de promesses non-tenues dans ce pays, c'est pourquoi nous avons créé le parti " Asa Vita no Ifampitsarana " ", a-t-il souligné en mettant l'accent sur l'importance de l'action par rapport aux paroles et aux promesses des dirigeants. Parmi les grandes réalisations citées par l'ancien Chef d'Etat figurent le retour de la collaboration avec la Banque mondiale et le FMI, à travers le document cadre de la politique économique, et l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des employés du secteur privé en 1997. En effet, il a déploré qu' " il y a de bonnes politiques mais on ne les applique pas ".

Bonne gouvernance

" Chaque parti politique et chaque gouvernement pensent à la réalisation de son programme et chacun a sa priorité. Pour l'AVI, il n'y aura pas de développement sans bonne gouvernance ", a poursuivi Norbert Lala Ratsirahonana devant une audience en liesse. La question de corruption ou même de transparence sont liées à cette bonne gouvernance et c'est ce qui a permis aux autres pays de se développer. Il a ainsi déploré que les ressources naturelles soient gaspillées et ne profitent pas à tous les Malgaches avec les différents trafics de ces derniers mois. " Nous avons beaucoup de ressources naturelles, mais il y a ceux qui font des trafics ", a-t-il lâché en s'interrogeant " comment allons-nous développer notre pays avec ces différents trafics?" Ancien membre de la Haute Cour Constitutionnelle, Ratsirahonana a également rappelé l'importance du respect de la loi et de l'Etat de droit. " On a également besoin d'un Etat de droit. Qui que vous soyez, il faut respecter la loi, personne n'est au-dessus de la loi ", a-t-il indiqué. Et de préciser l'importance du respect des droits de l'Homme et de la démocratie.

Concertation

L'un des sujets qui a retenu l'attention de son public est la concertation nationale. Une initiative émanant de l'opposition mais qui n'était pas entendue par la majorité. En tout cas, l'AVI et Norbert Lala Ratsirahonana se questionnent sur l'objectif principal de cette concertation. " Il faut que tout soit clair avant de se réunir parce que même au niveau de l'opposition, les idées sont partagées ", a-t-il noté tout en soutenant qu' " il n'y a pas de crise politique à Madagascar ". Néanmoins, le parti AVI tient à l'organisation d'une élection libre, transparente et acceptée par tous. Et des mesures devraient être prises pour que l'élection de 2023 se déroule dans les meilleures conditions parce que des risques sont à craindre, à entendre les propos de celui qui a accompagné tous les régimes, au moins depuis la mise en place de la Troisième République.