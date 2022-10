Madagascar/Gabon: Football / CAN U23 - Les Barea s'inclinent face aux Panthères

Au terme d'un match complètement fou et tendu, les Malgaches ont perdu par 1 but à 0, hier, à Mahamasina. L'arbitre a distribué quatre cartons rouges.

Les Barea de Madagascar, engagés pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23, ont été défaits par les Panthères du Gabon, hier, au Stade de Mahamasina. La rencontre était tendue et les cartons jaunes et rouges ont été distribués comme des petits pains par l'arbitre central.

Les deux sélections ont joué toutes deux à 9 à la fin de la rencontre. Les deux équipes ont tardé à rentrer dans le jeu et s'observaient lors des 10 premières minutes. A la 10e minute, Arnaud Randrianantenaina tentait son premier tir de la rencontre. La réplique gabonaise n'est pas faite attendre quand à la 16mn, les visiteurs ont failli ouvrir le score. Les Malgaches ne se sont pas avoués vaincus.

A la 21e minute, Dahery était tout seul devant le filet de Bekale, mais, il n'avait pas de soutien. Les Malgaches ont souvent perdu le ballon et ne sont pas arrivés à imposer leur jeu devant une belle résistance gabonaise. El Hadari et Arnaud tentaient à plusieurs reprises le chemin des buts sans toutefois arriver à faire trembler le portier des Panthères. Les deux équipes ont quitté le terrain à la pause sur le score vierge de 0-0 partout.

9-9 partout

A la reprise, la machine gabonaise semblait bien fonctionner profitant de la faiblesse dans l'axe malgache. Les offensives s'enchaînent et Lalane tente de stopper la parade gabonaise, ce qui lui a valu un second carton rouge synonyme de rouge et d'expulsion. Les Barea jouaient à 10 à partir de la 48e minute.

Le gardien des Barea, Enzo était l'homme de la situation lorsqu'il a stoppé plusieurs occasions de buts gabonais. Sa prestation XXL a émerveillé les supporters venus en masse à Mahamasina dont le président de la République, Andry Rajoelina. Emmanuel Ovono a fini par marquer l'unique but de la rencontre à la 64e minute.

Tout se corse côté malgache qui a été condamné à égaliser le score à domicile. Hery Rabearisoa a procédé à trois changements lors de la seconde période. La fin du match était très tendue et les joueurs ne sont plus arrivés à garder leur sang-froid. A la 79e mn, le capitaine des Barea, Kalvin Paul et Jérémy Oyono ont écopé, tous deux, d'un carton rouge à la suite d'une altercation. Les Malgaches sont réduits à 9 sur le terrain, mais, quelques minutes après, le joueur gabonais, Louembet Bevine sort aussi après avoir reçu un carton rouge.

Ce n'est qu'aux dernières minutes de la rencontre que les Malgaches sont finalement bien rentrés alors qu'El Hadari, Arnaud et consorts enchaînent les occasions et mettent la pression sur leurs adversaires. Un réveil tardif qui n'a pas porté ses fruits quand ils se sont inclinés par 1 but à 0.

Le match retour se jouera à Franceville, au Gabon, ce samedi 29 octobre. " Nos adversaires sont plus techniques que nous. Ça se voit encore la différence entre les expatriés et les locaux comme El Hadari et Arnaud. La victoire n'est pas impossible au Gabon et les joueurs sont prêts pour le match retour ", a souligné Hery Rabearisoa, coach des Barea U23.