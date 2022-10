Madagascar: Télé-crochet - La Malgache Anisha archi-favorite de " Star Academy 2022 "

La Malgache au nom de princesse, Anisha, a survolé le deuxième prime du télé-crochet " Star Academy 2022 " de la chaîne française TF1, samedi soir. Une épreuve qui a aussi désigné sa première élimination. Cependant, l'interprète se positionne de plus en plus comme la favorite de ce concours de chant.

Donc samedi soir, Anisha a chanté un duo avec Lewis Capaldi, un Écossais, sur la chanson " Someone you loved ". Et cela a fait tilt chez le public et les professeurs. Pour finir en tête du classement, en quelque sorte, première de la promotion. Décidément, les Malgaches dominent ces concours de chants télévisés en France depuis quelques années.

D'une audience de plus de 1,5 million de téléspectateurs, avec une belle proportion de quatre ans et plus, " Star Academy 2022 " est en train de réaliser de belles prouesses. Au bénéfice d'Anisha qui doit toujours rester focus et ne pas se laisser emporter par son succès. La route jusqu'à la finale est encore longue.

De prime en prime et de direct en direct, Anisha, c'est aussi un parcours de vie, qu'elle n'hésite pas à mettre en avant. Une " vie difficile " en enfance, à 22 ans, c'est sa revanche de participer à une compétition. Ce que l'émission ludique, qui est de bonne guerre, n'hésite pas à creuser pour entourer la Malgache d'une image de princesse " Disney ".