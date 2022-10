Madagascar: Football / Pro League - Tota Henintsoa Rakotoarimanana prend les commandes !

La Pro League Madagascar change de fusil d'épaule. C'est ce qu'on peut tirer de l'arrivée de Tota Henintsoa Rakotoarimanana à la présidence de la Pro League.

La Pro League Madagascar vient d'élire son staff en optant pour trois nouvelles têtes dont le maire d'Andoharanofotsy Tota Henintsoa Rakotoarimanana au poste de président.

Au poste de vice-président de trouve le président fondateur de Fosa Juniors, Arno Steenkist. Le deuxième vice-président n'est autre que le président également fondateur de Tia Kitra.

Laurent Randrianiria, car il s'agit de ce grand passionné et inconditionnel du football tamatavien, complète ce trio magique uni par la même passion et hommes de terrain connus.

De là à dire qu'ils trouveront ensemble les solutions à de trop nombreuses défaillances des clubs sur le plan africain, le pas est vite franchi.

Toutefois et sur ce plan précis, le nouveau président Tota renvoie tout le monde à la toute première réunion de mardi de la Pro League. Comme tout le monde, il a lu les propositions de Charlot Andriamady pour une compétition à une poule unique mais tout dépendrait, estime-t-il, des réalités du terrain. Imaginez, explique-t-il, que l'ASA de Diégo et les Tuléarois du Comato soient qualifiés et que cela oblige tous les clubs à traverser Madagascar dans toute sa longueur.

Les moyens des clubs étant encore trop limités, cela va engendrer plus de problèmes que de solutions. Mais Tota ne désespère pas pour trouver la solution notamment en organisant à la place de la poule des As un tournoi final à huit équipes en aller et retour et une possibilité pour chaque club de recruter des renforts Au bout, on aura un champion solide et capable de subvenir à ses besoins si le public est cette fois-ci, au rendez-vous car au bout, l'argent est le nerf du football et ce n'est pas le président de la ligue Analamanga durant une décennie qui dira le contraire.