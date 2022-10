Ile Maurice: MSB - Le téléphone des employés sur table d'écoute ?

Après les articles de l'express faisant état d'un rapport accablant de Mauritas sur le Mauritius Standards Bureau (MSB), la direction du MSB aurait adopté la tactique de Maneesh Gobin : haro sur le ou les lanceur(s) d'alerte. Et il est même question de mise sur écoute des conversations téléphoniques des employés. C'est en tout cas ce qu'aurait annoncé la directrice générale, Sandhya Boygah, lors de la réunion du Management Committee, le 6 septembre.

Les 20 cadres présents n'en ont pas cru leurs oreilles et certains commencent à s'inquiéter de la dérive de la directrice. Ils se demandent si leur téléphone à eux, membres du management, sera aussi sur écoute.

Nous avons téléphoné à Sandhya Boygah pour demander confirmation de cette information et savoir si c'est le téléphone du bureau seulement qui serait sur écoute. Elle nie fortement les allégations portées contre elle : "C'est illégal de faire cela ! J'ai des occupations plus importantes au MSB que de mettre mes employés sur table d'écoute."

Or, nous sommes en possession de témoignages que la directrice générale a bien annoncé cela. En tout cas, si c'était vrai, on se demande qui se chargera de telles écoutes ? Car il y aura beaucoup de conversations à écouter. Est-ce Sandhya Boygah qui coiffera son casque ? Est-ce que ce sera une équipe externe ?

On ne sait pas non plus si elle a ouvert des enquêtes sur les précédentes fuites car elle aurait aussi déclaré que "les lettres anonymes sont retraçables".

Pour rappel, l'express avait parlé d'un rapport d'enquête de Mauritas sur le MSB, enquête commanditée par le ministère des Petites et moyennes entreprises et des coopératives. Mauritas avait effectué un audit des procédures de tests et d'analyses ayant cours à la MSB.

On y relève, entre autres, que le MSB a sous-traité plusieurs tests à d'autres institutions et que ces tests ne sont pas conformes à la Food Act. Sandhya Boygah avait déclaré qu'elle n'était pas au courant de ce rapport.