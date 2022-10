Madagascar: Redressement de la Jirama - Soutien de l'Etat martelé durant la Journée mondiale de l'énergie

L'atteinte de l'autonomie énergétique sera effective dans cinq ans, grâce au basculement vers l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité, selon les dirigeants de la Jirama.

L'installation du groupe hydroélectrique G4 dans la centrale d'Andekaleka figure parmi les grands pas réalisés dans le cadre des stratégies indiquées par la feuille de route pour le redressement de la Jirama. En effet, ce projet permettra à cette centrale de fournir 34 MW supplémentaires

au Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA), dès que toutes ses conditions de produire seront remplies, selon le CEO de la Jirama, Rivo Radanielina. " La vision de la Jirama, absolument soutenue par l'Etat, est d'inverser le mix énergétique pour que 60% de la productionproviennent de sources d'énergie renouvelables en 2023. Actuellement, la société dispose d'une dizaine de centrales hydroélectriques, entre autres, Sahanivotry, Antelomita, Tsiazompaniry, Maroantsetra, Volobe, Andekaleka, Mandraka,etc. dont la puissance totale est de 140 MW. Grâce à la mise en oeuvre de projets d'extension, de construction de nouvelles centrales hydroélectriques comme celles à Sahofika, Antetezambato, Mandraka III, Ranomafana,etc. la puissance hydroélectrique atteindra les 460 MW, d'ici cinq ans, et sera triplée par rapport à celle actuelle ", a-t-il avancé lors de la célébration de la Journée Mondiale de l'Énergie (JME) à Toamasina, le weekend dernier.

Hausse de la production

Selon la société d'Etat, la puissance de l'énergie solaire produite est prévue décuplée d'ici cinq ans. Selon les explications, elle passera de 25 MWc (produite par Ambatolampy, Maevatanana, Antsohihy, Antsiranana, Nosy-Be, Sambava, Antalaha, Vohémar, Toamasina, Toliara, Antsirabe, etc.) à 384 MW, grâce au projet de construction de centrales photovoltaïques dans toutes les grandes villes, ainsi qu'à l'île Sainte-Marie et avec les projets Roof top, le PEM Grand Sud et l'autoproduction. Pour la Jirama, cette hausse de la production est impérative pour réaliser l' " électricité pour Tous " et le dédoublement de la production de l'électricité suivant le Velirano n°2 du président Andry Rajoelina.

De ce fait, l'État soutient l'exécution des projets et la réalisation de tous les objectifs. Cela inclut les travaux récemment effectués à Andekaleka, nécessitant l'arrêt de la centrale, profitant également de l'entretien et du remplacement des équipements susceptibles de freiner les marches des trois autres groupes dans la centrale. " Ces travaux n'ont pu se faire qu'avec la contribution de tous. La grande famille de la Jirama remercie Dieu pour ce qui a été accompli. La vision et les conseils du président de la République Andry Rajoelina a également été à l'origine de cette réussite, tout comme le leadership du Premier ministre Christian Ntsay, le soutien et l'assistance du ministre Andry Ramaroson et également Solo Andriamampisoa, PCA de la Jirama qui suit de près l'exécution des travaux. Les techniciens ont apporté leurs efforts jours et nuits. Nous remercions également les clients et la population entière pour leur patience ", a noté le CEO de la Jirama, dans son discours. Bref, la mise en place du groupe supplémentaire à Andekaleka représente un grand pas, mais d'autres travaux sont encore en vue dans le cadre du redressement de la société d'État.