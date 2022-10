Tunisie: Ligue 1 | 3e journée - Groupe B - Première victoire de la saison pour l'ASR et l'USM !

Les Mahdois signent, enfin, leur première victoire de la saison. Les Monastiriens, eux, retrouvent le sourire après l'élimination en Ligue des champions en remportant également leur première victoire du nouvel exercice.

L'après-midi d'hier a été favorable à deux protagonistes sur six qui sont descendus dans l'arène pour disputer la 3e journée du championnat (Groupe B). Les deux protagonistes en question sont l'AS Réjiche et l'US Monastir. A la recherche de leur première victoire de la saison, Mahdois et Monastiriens ont réussi, enfin, leur coup.

A Réjiche, l'équipe locale a eu le dernier mot sur son hôte, l'US Ben Guerdane. Après un démarrage de saison réussi marqué par une victoire à domicile au détriment de l'Olympique de Sidi Bouzid, les Sudistes aspiraient sans doute à aligner la passe de deux, hier, afin de rester sur leur lancée. C'était sans compter avec la détermination des Mahdois après des débuts plutôt timides marqués par un match nul et une défaite. Hier et à l'occasion de leur première sortie de la saison à domicile, les Mahdois de Réjiche ont signé pour l'occasion leur première victoire du nouvel exercice. Une courte victoire grâce au but signé Wael Ben Othmane (28').

Les Monastiriens avaient eux aussi besoin de signer leur premier succès de la saison dans la perspective de dégripper une machine un peu enrayée après l'élimination par Al Ahly au stade du 2e tour de la C1 Africaine. Mission réussie hier des Usémistes en déplacement à Métlaoui où Youssef Oumarou a offert le but de la victoire aux siens à six minutes de la fin du temps réglementaire. Il est bon de savoir que Zied Aloui a donné l'avantage à l'USM à la 28' avant que Hamza Letifi n'égalise pour l'ESM à la 64'. Mais la détermination des visiteurs était telle qu'Oumarou a fini par doubler la mise, signant par la même le but de la victoire.

Les Béjaois, encore une fois tenus en échec !

A Béja, l'équipe locale ne parvient toujours pas à tirer profit d'un début de saison censé lui être favorable. Pour leur deuxième sortie à domicile, les Béjaois ont été tenus en échec cette fois par l'Olympique de Sidi Bouzid. Les Bouzidiens ont ouvert le score par le biais de Hassen Chelli dès la 7' avant que les Béjaois ne parviennent à égaliser trois minutes plus tard par Amanallah Habboubi (11'). A la fin du match, les visiteurs ont réussi à prendre de nouveau l'avantage par l'intermédiaire de Badra Mouelhi (71') avant que les locaux ne reviennent encore une fois dans le match par le même Habboubi (85').

Hier, si l'AS Réjiche et l'US Monastir ont tiré leur épingle du jeu, ce n'était pas le cas de l'OB, ni encore de l'O.Sidi Bouzid et l'US Ben Guerdane, stoppés net alors qu'ils aspiraient à prendre leur élan.