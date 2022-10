Madagascar: Basket / Road to BAL - COSPN termine premier du groupe D

En remportant deux victoires sur autant de sorties, les policiers valident leur ticket pour l'élite 16 et finissent leader à Antananarivo.

Il est vrai que la formation du COSPN est sortie vainqueur de la petite finale l'opposant au Kenya Ports Authority par 66 à 60, mais, les protégés de Deda Randrianarisoa ont bien souffert. La mission a été accomplie pour le représentant malgache qui valide son ticket pour l'Elite 16 et remporte la première place du groupe D. Le plus dur attend l'équipe de la police nationale en Afrique du Sud au mois de novembre. " Nous cherchons un poste 5 de plus de 2 mètres et plus de préparation et d'entraînement ", a confié le coach du COSPN. Pour en revenir à la rencontre d'hier, les Malgaches ont été dominés par les Kenyans qui ont abusé du panier adverse des tirs à 3 points lors du premier quart-temps. Sur le tableau électronique, le score affichait un score de 23 à 14. Au deuxième quart-temps, les Kenyans mènent toujours la parade sur le terrain, Elly et Livio, auteurs de 14 points respectivement ripostent et tentent de revenir au score. A la pause, KPA gardait son avance par 8 points d'écart, 32 à 24.

De retour des vestiaires, COSPN affiche sa détermination et ses ambitions. Grâce à une meilleure adresse sur les tirs à mi et longues distances, les policiers remontent petit à petit au score, 31-35, puis à 35-37. Pour la première fois de la rencontre, à 2 minutes 43 de la fin du troisième quart-temps, COSPN reprend les commandes de la rencontre par 43-41 pour finalement mener au score de deux petites longueurs 51 à 48 avant le money-time.

Au quatrième quart-temps, tout se complique pour les deux clans. COSPN soutenu par un public en délire reprend des plus belles et réussissent dans tous les secteurs marchands. Bila (13 points), Jerry (6 points), Ricky (8 points) offrent du beau spectacle et en profitent pour creuser l'écart et s'imposent finalement par 66 à 60. " Je suis toujours là pour soutenir l'équipe. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés ", a glissé le ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur Général de Police, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison. Les quatre renforts appelés par COSPN ont chacun apporté leur contribution au sein de l'effectif. Dans quelques semaines, COSPN entre de nouveau sur le parquet du Palais des Sports pour le " Final Four " du Championnat National N1A.