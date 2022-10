Tunisie: La Berd soutient les PME et les startup à travers l'initiative " Go Green Tunisie " - Un appui à point nommé

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) vient d'organiser une journée d'information dédiée aux PME et aux consultants pour présenter son initiative " Go Green Tunisie " qui vise à soutenir la transformation verte des entreprises et des startup tunisiennes.

Financée par les Pays-Bas et la Finlande via le fond Hipca (High-Impact Partnership on Climate Action), l'initiative va permettre aux PME et startup bénéficiaires de s'inscrire dans une démarche durable qui tient compte des enjeux des changements climatiques et qui contribue à l'amélioration de leur compétitivité, et ce, à travers un soutien consultatif. En fonction des besoins des PME sélectionnées, la Berd fournira soit des conseils aux entreprises par l'intermédiaire de consultants locaux, soit une expertise sectorielle par l'intermédiaire de conseillers internationaux.

L'objectif est d'améliorer la gouvernance des PME en matière de risques climatiques et environnementaux et de les inciter à adopter des stratégies vertes. Les entreprises qui souhaitent limiter la consommation énergétique peuvent également solliciter des audits d'efficacité énergétique, hydrique et matérielle. L'empreinte carbone étant, désormais, une exigence normative notamment à l'export, les PME inscrites dans ce programme vont pouvoir réduire l'empreinte carbone et environnementale de leurs produits. Enfin, l'initiative va permettre aux consultants locaux de bénéficier d'une formation, et ce, afin de mener à bien les divers projets de conseil tout au long de la durée d'exécution du programme.

La transformation verte, un levier de compétitivité

Mark Bowman, vice-président de la politique et du partenariat à la Berd qui était présent lors de l'ouverture de la journée, a souligné, en somme, que l'institution financière compte approfondir son partenariat avec la Tunisie. Il a ajouté que l'initiative Go Green vise principalement à fortifier les PME face aux impacts du changement climatique. Soulignant que la transition verte des entreprises est devenue un levier de compétitivité, Bowman a indiqué que le renforcement de l'efficacité énergétique est non seulement une action de lutte contre le changement climatique mais aussi un moyen de réduire les dépenses des PME. Josephine Frantzen, ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, a, de son côté, souligné que la croissance verte inclusive est au cœur de la politique de coopération internationale des Pays-Bas, précisant que son pays accorde une importance particulière au soutien des efforts de lutte contre le changement climatique.

Favoriser la croissance inclusive

Elle a ajouté, à cet égard, qu'il est crucial d'impliquer les entreprises dans cette lutte afin de relever les défis et favoriser la croissance inclusive et la création des emplois verts.

Elle a, en outre, appelé les dirigeants d'entreprise, présents lors de l'événement, d'investir dans l'innovation verte pour contribuer aux efforts de riposte aux changements climatiques, et ce, en tirant profit des fonds prévus à cet effet. Anis El Fahem, directeur des programmes d'assistance technique à la Berd en Tunisie, a fait savoir que la priorité sera accordée aux projets d'efficacité énergétique, d'ingénierie et de conseil dans l'isolation énergétique ainsi que ceux de rationalisation de l'utilisation de l'eau. Il a précisé que l'expertise sollicitée par les PME pour l'élaboration des études et des plans d'action sera assurée grâce à des dons octroyés par la Berd qui appuiera les investissements verts des entreprises bénéficiaires à travers des lignes de financement ouvertes auprès des banques locales.