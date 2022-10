Tunisie: L'équipe nationale à un mois du mondial - L'incompréhensible silence de Kadri

Les rumeurs circulent à qui mieux mieux concernant la liste des joueurs qui seront retenus pour le Mondial. Le sélectionneur Jalel Kadri fait toujours la sourde oreille.

À l'approche de la phase finale de la Coupe du monde qui se déroulera dans moins d'un mois, certains clubs, quelques agents de joueurs, et une partie des supporters font pression pour imposer certains noms au sein de la liste définitive qui sera établie par Jalel Kadri pour faire le voyage au Qatar. Une spécialité tunisienne qui témoigne que d'autres intérêts, d'autres projets, d'autres ambitions l'emportent sur la nécessité de laisser le staff national travailler en toute quiétude dans un climat serein, pour choisir les meilleurs d'entre les meilleurs. Cela sans penser aux couleurs de leurs équipes et à leur poids dans le paysage sportif, et pour trancher pour un groupe autour duquel il y a adhésion totale, union et unité nationale et éviter ainsi le flot des critiques avant même d'entamer la phase importante de préparation du Mondial.

Dahmen, principale cible

Le premier poste visé est celui du gardien de but et la bataille commence à faire rage sur les trois noms pressentis et surtout sur le choix du gardien number one. Deux noms sont sûrs de partir au Qatar, Dahmen et Ben Saïd, et reste une troisième place à prendre. Certains ont profité du cinglant 5 à 1 contre le Brésil pour tirer à boulets rouges sur l'infortuné Aymen Dahmen et faire pression afin d'opter à un gardien au grand vécu, qui a assez d'expérience et de maturité et une forte personnalité pour diriger sa défense et être ce dernier rempart qui donne de la confiance, quitte à être le 3e rappelé. Un seul un gardien actuellement en activité répond selon eux à ce profil : Aymen Mathlouthi, malgré plus d'un an d'absence des stades et son retour cette saison avec l'Étoile. Est-ce raisonnable de lancer pareil ballon d'essai après seulement deux matches ? Certainement pas, mais chacun a sa façon de voir les choses. L'argument avancé est que le gardien Sedki Debchi n'a pas sa place pour le moment en équipe de Tunisie. La preuve que Nabil Mâaloul lui-même ne lui a pas fait entière confiance pour être le premier portier indiscutable des " Sang et Or ". Le nom de Moez Hassen est aussi évoqué en dépit d'une longue période en dents de scie aussi bien avec le Club Africain où il n'est plus titulaire qu'avec le onze de Tunisie avec une Coupe arabe où il a fait une piètre prestation qui n'est pas digne de son statut de premier de la liste.

Le cas Yassine Meriah

Le même revers contre le Brésil avec les cinq buts encaissés et les reproches, faits surtout à la charnière centrale, a fait ressurgir le nom de Yassine Meriah qui a repris la compétition après une longue absence pour blessure grave. Dylan Bronn paiera à coup sûr les frais de son match houleux contre Neymar et ses coéquipiers et Bilel Ifa connaît un passage à vide et traverse une période de doute. Seul Montasser Talbi semble à l'abri. Est-ce qu' il n'y a que Yassine Meriah pour pallier ces défaillances dans la défense centrale ? La question mérite aussi d'être posée. Les fans du CSS pensent que Alaa Ghram, qui est en train de faire un parcours exceptionnel avec les "Noir et Blanc" est le plus habilité à avoir la confiance du sélectionneur national .

Les supporters du Club Africain, eux, ne sont pas restés la langue liée et sont, à leur tour, entrés en lice pour imposer la sélection de leur coqueluche Adem Gharreb. Le virevoltant ailier droit, qui a de la vitesse dans la percussion sur le couloir et qui peut mettre de l'intensité dans son jeu avec une capacité de dribbles dans un mouchoir, peut apporter à leurs yeux des solutions en attaque et donner plus d'imagination, de créativité et de variétés dans l'animation offensive. Jalel Kadri est devant l'obligation de sortir de son mutisme , de clarifier les choses et de mettre les points sur les "i". Continuer à se taire et laisser les rumeurs et les pressions s'amplifier n'est pas le bon choix. Ça ne peut prouver qu'une chose : il est en train de perdre le contrôle de la situation et il risque d'être plus affaibli et de s'asseoir sur un siège éjectable.