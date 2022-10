Tunisie: Zarzis | Drame de l'embarcation naufragée - L'attente perdure

Trop de questions se posent concernant les deux cimetières "des inconnus" et "Jardin d'Afrique". Qui a financé le projet ? Qui a choisi l'endroit dans cet arrondissement municipal ? Qui a engagé l'architecte algérien ? Qui a chargé le gardien en exercice ? Qui suit et contrôle l'enterrement des cadavres ? Qu'en pensent la commune, l'Unhcr et le Comité du Croissant-Rouge ?

Sans président ni secrétaire général, en plus de la démission d'un conseiller municipal, on ne sait pas qui fait quoi dans la commune de Zarzis. Les habitants ont les yeux virés vers le premier arrondissement de la ville où des rassemblements sont quotidiens et l'arrondissement d'El-Hessiène Bouteffaha où se trouve " le jardin d'Afrique ".

Par leur présence, tous les citoyens, qu'ils soient à Zarzis où ailleurs, partagent toujours la compassion et le deuil des parents des disparus et surtout ceux dont les proches ne sont pas encore retrouvés. Pour sa part, l'artiste chanteur zarzissien bien connu Badra-Zarzis a réalisé une vidéo, très expressive, à ses propres frais et sans sponsor ni honoraire, dédiée aux parents des victimes et qui évoque leur deuil. Une chanson dont les paroles ont eu beaucoup de succès.

Concernant les deux cimetières "des inconnus" et "jardin d'Afrique", trop de questions se posent. Qui a financé le projet ? Qui a choisi l'endroit dans cet arrondissement municipal ? Qui a engagé l'architecte algérien ? Qui a chargé le gardien en exercice ? Qui suit et contrôle l'enterrement des cadavres ?

L'attente des parents des victimes perdure et la recherche en mer se poursuit. Le juge d'instruction a ordonné d'ouvrir 28 autres tombes. Des convocations ont été envoyées aussi à d'autres parties concernées pour les écouter à Médenine, dit-on. Mais les rumeurs circulent encore et les citoyens veulent savoir la vérité sur le sort des disparus.