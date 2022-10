Sénégal: Aéroport de Munich - Bloqué et traité comme un " dealer ", Bouna Sarr laisse exploser sa colère

Bouna Sarr explose de colère contre le personnel de l'aéroport de Munich ce dimanche. L'international sénégalais a visiblement passé un mauvais quart d'heure avec la douane. Dans son story Instagram, il raconte son calvaire.

" Tu arrives à l'aéroport, tu attends ton bagage, et sur plus de 200 passagers, c'est sur toi qu'on décide de jeter un chien de douane qui t'escalade le corps comme si tu étais un "malpropre " ou un " dealer " avec des simples claquement de doigts! Puis on te justifie ça comme un simple contrôle de routine. ", a-t-il écrit.

" Mais après une réaction de ma part et celle des passagers témoins et, pour certains même choqués de la scène, ajoute-t-il, " on préfère t'isoler dans une pièce à l'abri des regards et t'inventer des délits pour mieux justifier qu'ils n'ont pas commis une erreur ! Ensuite on te bloque plus de 2h pour te confisquer des biens de valeurs en prétextant que tu n'es pas en règle. Je me demanderais toujours quand est ce qu'on pourra aussi se sentir chez NOUS? Vraiment ca doit cesser ".