Algérie: Accusé par Slimani de lui avoir proféré des insultes raciste - Johan Gastien soutenu par Clermont

Islam Slimani, attaquant algérien de Brest, s'est plaint, dimanche, d'insultes racistes lors de Clermont-Brest (1-3), en Ligue 1, mais le capitaine clermontois, Johan Gastien, s'est défendu d'avoir tenu de tels propos.

Après le match comptant pour la 12e journée de Ligue 1 entre Clermont et Brest (1-3), l'attaquant algérien de Brest Islam Slimani s'est plaint de propos " racistes " qu'aurait tenu le milieu et capitaine clermontois Johan Gastien (34 ans). " Il m'a traité de sale arabe ", a expliqué à chaud Slimani en zone mixte avant de se raviser et de changer sa version en mode quelques heures plus tard : " Il m'a traité de sale blédard. Je suis fier d'être Algérien. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être Algérien. Si, avec toutes les caméras qu'il y a, on se fait insulter de sale blédard, c'est grave " a-t-il déclaré en zone mixte après la rencontre. " Le plus important c'est notre victoire. Mais c'est le capitaine. Je trouve que c'est grave d'entendre encore ça car il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent avec lui. "

Interpellé sur les propos du joueur brestois, le clermontois a tenu à apporter un démenti " Je me sens profondément atteint dans mon intégrité d'homme après de telles accusations. Cela ne correspond aucunement à mes valeurs et à mon éducation. Je n'ai jamais été une personne raciste et je condamne fermement toutes personnes qui pourraient être auteurs de tels propos ", a répondu Johan Gastien, à travers le communiqué officiel de Clermont.

Le Clermont Foot 63 s'associe à Johan Gastien qui dément formellement avoir tenu les propos rapportés par Islam Slimani lors du match contre Brest ce dimanche 23 octobre.