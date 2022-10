Afrique: Mondial 2022 - l'Iran, dernier adversaire en match de préparation pour la Tunisie

Futur adversaire de la France lors du Mondial au Qatar, la Tunisie annonce un dernier match de préparation le 16 novembre à Doha face à l'Iran. Les Aigles de Carthage seront auparavant en stage en Arabie Saoudite du 6 au 13 novembre avant d'arriver au Qatar.

Durant le Mondial 2022, les coéquipiers de Wahbi Khazri affronteront pour débuter la phase de poules le Danemark, avant de se retrouver face à l'Australie. La troisième rencontre se fera face aux Bleus, champions du monde en titre. La Tunisie n'a jamais eu l'occasion de passer le premier tour d'un Mondial, en six participations.

Un défaite sévère face au Brésil en amical

En juin dernier, les Tunisiens avaient remporté la Kirin Cup face au Japon, le pays hôte (3-0). En demi-finale, ils avaient battu le Chili (2-0). En septembre, les hommes de Jalal Kadri, nommé en avril dernier, s'étaient illustrés en battant les Comores en région parisienne (1-0), avant de se faire corriger par le Brésil au Parc des Princes (5-1). " Le score est sévère, mais il y a beaucoup à prendre dans ce genre de match. Je ne pense pas que ça va peser, on a joué contre une des meilleures équipes du monde ", a commenté le milieu de terrain Ellyes Skhiri. Les buts de Raphinha (11e, 40e), Richarlison (19e), Neymar sur penalty (28e) et Pedro (74e) avaient suffi aux Brésiliens pour s'imposer. Les Aigles de Carthage avaient brièvement égalisé par Motassar Omar Talbi (18e) mais avaient été trop vite plombés par l'exclusion de Dylan Bronn en fin de première période. Contre les Comores, sur un but de Taha Yassine Kehenissi, les Tunisiens, sans génie, avaient récité leur football, bien organisés, bien compacts.

Réussir la rencontre face au Danemark

Au Qatar, le challenge des Tunisiens s'annonce compliqué. Le Danemark a frappé fort en battant deux fois les Français en Ligue des Nations. Les deux premières places du groupe D sont logiquement promises aux Bleus et aux Danois.

" La France reste favorite pour remporter une deuxième Coupe du monde de suite, avec un potentiel considérable, qui peut aller loin. Face à une équipe d'un tel niveau, il ne faut pas laisser d'espace et rester concentré, être très attentif, ne pas donner le ballon à l'équipe adverse ", a déclaré le coach Jalal Kadri.

La première rencontre des Aigles sera déjà déterminante. Et en cas de victoire, il faudra sortir le grand jeu face à l'Australie pour espérer se hisser pour la première fois en huitièmes de finale. Les Australiens doivent leur place au Qatar après une rencontre en barrage face au Pérou et une séance de tirs au but. Ils avaient terminé troisièmes de leur poule derrière l'Arabie Saoudite et le Japon.

Le rêve de Youssef Msakni

En 2018, la Tunisie avait débuté son tournoi en s'inclinant face à l'Angleterre avant une deuxième défaire contre la Belgique. Pour la troisième rencontre contre le Panama, la Tunisie quittait la Russie en mettant fin à 40 années sans victoire en Coupe du monde (depuis son succès face au Mexique dans son premier match en 1978).

Capitaine de la Tunisie, Youssef Msakni avait raté le Mondial 2018 après une grave blessure et l'attaquant d'Al-Arabi, au Qatar, espère ne pas revivre ce crève-cœur en 2022. " Je n'ai pas jeté l'éponge, j'ai atteint ce but avec la qualification (de la Tunisie) et, maintenant, notre objectif est de franchir le premier tour. (...) Bien sûr, 2018 était à la fois un bon et un mauvais moment. C'était bien d'être présent (en Russie) avec mes coéquipiers pour leur donner confiance. Mais, pour le reste, c'était décevant: quand l'arbitre siffle le début du match, on a l'impression de ne pas être en mesure d'aider ses équipiers sur le terrain ", a déclaré Msakni à l'AFP.

Décimé par le Covid-19 en janvier dernier au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des nations, la Tunisie avait quitté le tournoi après une défaite face au Burkina Faso lors de son quart de finale.