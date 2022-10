Sénégal: Ouverture du Forum international sur la paix et la sécurité

La capitale sénégalaise abrite, les 24 et 25 octobre, la huitième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, organisée sur le thème " l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes: défis de stabilité et de souverainetés ".

L'événement international, qui a lieu au Centre international de conférences Abdou-Diouf (Cicad), connaît la participation de plusieurs chefs d'Etat, de responsables gouvernementaux ainsi que des experts et chercheurs provenant de tous les continents. Parmi les invités figurent notamment les présidents angolais, João Lourenço; cap-verdien, José Maria Neves; et bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, actuellement président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), ainsi que les ministres des Affaires étrangères.

La France sera représentée, de son côté, par la secrétaire d'Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou. Les Etats-Unis seront représentés par la secrétaire d'Etat adjointe à la Défense chargée des Affaires africaines, Chidi Blyden.

Le Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par le ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur (Maése) avec l'appui de plusieurs pays et organisations partenaires du Sénégal, dont le Japon et la France, sera ouvert par le président sénégalais, Macky Sall, qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine (UA).

La rencontre vise à mettre l'accent sur la recherche de réponses aux enjeux de sécurité et de stabilité par une plus grande autonomie dans la mobilisation et le développement des capacités endogènes de maintien de la paix, notamment l'opérationnalisation de l'architecture de paix et de sécurité de l'UA ainsi que des approches efficaces pour lutter et/ou prévenir l'expansion de l'extrémisme violent.

L'événement consiste à consolider des dynamiques de paix et suppose également un nouveau regard sur les réponses des communautés économiques régionales aux défis de stabilité. Il s'agit aussi d'évaluer et de proposer les voies et moyens de réaliser les objectifs de souveraineté dans les domaines vitaux que sont la sécurité de l'énergie, l'alimentation et le secteur numérique. Le Forum de Dakar plaidera également pour des solutions de rupture susceptibles d'assurer la stabilité et d'asseoir durablement des souverainetés.

Au programme de cette rencontre internationale sur la paix et la sécurité en Afrique figurent plusieurs activités scientifiques organisées en deux blocs articulés chacun en une plénière et trois ateliers simultanés.