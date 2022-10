Soudan: Une délégation de l'Union européenne visite le projet Al-gazira

Madani — Une délégation de l'Union européenne et du Centre de recherche sur l'eau de l'Université de Khartoum a effectué, ce matin lundi une visite sur le terrain du projet Al-gazira, accompagnée de l'ingénieur Ibrahim Mustafa, secrétaire général du Conseil d'administration du projet, et l'ingénieur Othman Al-Samani, directeur de l'administration agricole, et un certain nombre de responsables du projet.

La délégation a commencé sa visite du projet en inspectant les cultures à la saison d'été et le système d'irrigation par flux, et le transfert de technologie et la formation sur la production de semences de coton approuvées.

Pour sa part, le D.r Omar Youssef, président du conseil d'administration du Centre Al-Azzazah pour le transfert de technologie et la formation, a donné une explication détaillée sur la création du centre, les étapes de développement, l'adoption des activités agricoles et animales et les plans futurs en tant que centre de rayonnement pour la formation des agriculteurs à l'application des technologies modernes, mettant l'accent sur le succès des associations d'agriculteurs dans la gestion de leurs affaires productives aux niveaux agricole et animal.

La délégation a passé en revue les activités des agriculteurs pendant la saison agricole et leur adoption des technologies modernes et leur lien avec le projet et l'Autorité de la recherche agricole et de l'irrigation, la délégation a ensuite visité le Centre de recherche hydraulique à Madani, où il a écouté àune explication sur les programmes du centre et son rôle dans la fourniture d'études de recherche dans le domaine d'irrigation du projet, des opportunités d'investissement disponibles.