Gambie: L'Honorable Sallah déclare que le gouvernement du Président Barrow ne remplit pas adéquatement ses fonctions

Mr Abubacarr Halifa Sallah, secrétaire général de l'Organisation Démocratique Populaire pour l'Indépendance et le Socialisme (PDOIS), a déclaré que le gouvernement du Président Adama Barrow s'est principalement aventuré dans un mode de gouvernance expérimentateur, maladroit et brouillon plutôt que de mettre en place une stratégie de gouvernance guidée par un programme de réforme.

Lors d'une conférence de presse Mercredi, le chef du parti socialiste a déclaré : " Nous avons constaté que le gouvernement en place s'est principalement aventuré dans un mode de gouvernance expérimentateur, maladroit et brouillon plutôt que de mettre en place d'une stratégie de gouvernance guidée par un programme de réforme. C'est une opinion."

" Ils peuvent contester cette opinion s'ils le souhaitent, mais nous voulons un nouveau dialogue - un dialogue constructif. Ils peuvent nous convier à un débat sur la question et c'est ce que le PDOIS a l'intention de faire dans les 4 ou 5 années à venir. "

Cependant, l'Honorable Sallah a révélé qu'en 2021, le pays avait une dette de plus de 81 milliards de dalasis, ajoutant qu'ils ne peuvent plus prendre des prêts avec un taux d'intérêt élevé - court terme - courte durée dans les politiques gouvernementales.

" La somme des prêts a également été réduite. Covid-19 a permis le report du paiement du service de la dette, mais maintenant il nous faudra nous mettre à jour. Il faut donc faire face aux réalités de notre économie et c'est la raison pour laquelle une révision du budget était nécessaire ", a-t-il noté.

" Nous avons procédé à une révision de ce qui avait été promis en 2021, et ce, en comptant sur les subventions en vue de fournir des engrais et ensuite augmenter le prix du marché pour l'arachide. Bon nombre de personnes pensaient que cela serait permanent, mais la réalité est que les engrais coûtent désormais 2000 Dalasis au lieu de 700 Dalasis et la plupart des agriculteurs n'ont pas les moyens requis ", a déclaré M. Sallah.

S'exprimant davantage sur le sujet, M. Sallah a déclaré que le gouvernement a donné des excuses en disant que la guerre en Ukraine est la cause principale du coût élevé des engrais et que rien n'y peut.

Cependant, l'homme politique chevronné s'est empressé d'ajouter : " Si vous (le gouvernement) ne pouvez rien faire en vue de la résolution des problèmes et difficultés de la population, vous devriez vraiment l'accepter. C'est au peuple de décider si vous devez rester au pouvoir ou non. C'est l'essence même de la démocratie ", a-t-il déclaré.

" Principalement, les gouvernements doivent être des gouvernements de réflexion et de pensée. C'est pourquoi les gouvernements sont des gouvernements - l'exercice indirect du pouvoir par le peuple. Pourquoi devrais-je vous donner mon droit d'exercer si vous ne pouvez m'apporter ni aide, ni assistance ? ", a-t-il demandé de manière rhétorique.

Par conséquent, il a déclaré que les problèmes de la Gambie ne sont pas dus à la guerre Russie-Ukraine mais plutôt à un problème de stratégie gouvernementale.

" Il est important pour vous de savoir que le mal principal de notre économie est l'absence d'investissements dans la base productive, et ce, en vue de garantir que nous puissions empocher plus de dividendes par notre propre esprit d'initiative et notre propre besogne que de dépendre de l'aide internationale ", a-t-il noté.

Il a déclaré que la Gambie importe la plupart de ses produits comestibles, notant que pour la seule année 2020, le pays a déboursé plus de 1,2 milliard de dalasis pour l'importation de céréales et plus de 2 milliards de dalasis pour l'importation de riz.

" Nous importons des œufs, des pommes de terre [et] des oignons. Nous avons un climat très agréable. Nous ne sommes nullement un pays enneigé comme l'Ukraine ou la Russie (producteurs de produits alimentaires). Nous avons des cours d'eau partout - des sources d'eau souterraines ", a-t-il ajouté.

Le gouvernement révoque l'enregistrement de la Coalition des Progressistes Gambiens (CoPG) avant la manifestation du 11 novembre