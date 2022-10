Ile Maurice: L'accident du métro à Floréal fait deux "victimes"

Uu chef inspecteur et un agent de police affectés au poste de police de Floréal ont été mutés à la Special Support Unit (SSU) mardi dernier, conséquemment à l'accident du métro survenu près de la station-service Shell de Floréal. Leurs fautes ? Personne ne le sait. Est-ce que le transfert, jugé punitif, est lié à cet accident ? "Non", répond le service de communication de la police, tout en confirmant la mutation. On ne dit pas non plus si elle a eu lieu dans le cadre d'exercice de routine.

Les policiers du poste de Floréal, eux, sont convaincus que le transfert fait suite à cet accident "pour faire croire qu'il y a eu faute de la part des policiers, et non le non-respect de l'interdiction de tourner à droite et le manque d'organisation". Ils se demandent comment ils pourraient surveiller chaque voiture et prévoir qu'elle va tourner à droite. "Nous sommes restés en plein soleil presque toute la journée. Et c'est sans parler des pressions subies."

Les deux policiers mutés, dont un chef inspecteur, devront, eux, se refamiliariser avec les exercices physiques à la SSU.