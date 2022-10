Afrique Centrale: Coopération - La RDC et la Tanzanie signent deux protocoles d'entente

Pays limitrophe de la République démocratique du Congo (RDC) dans sa partie sud-orientale, la Tanzanie continue de manifester son intention de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines avec sa voisine.

Après avoir été successivement au Royaume-Uni et au Ghana, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait séjourné le 21 octobre en terre tanzanienne pour une visite d'État. La dernière rencontre entre le président congolais et son homologue tanzanien, Samia Suluhu Hassan, remonte au 19 août dernier à Kinshasa, à la faveur de l'organisation du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Après ces travaux, la présidente de la Tanzanie avait prolongé son séjour dans la capitale congolaise pour une visite officielle auprès de son homologue Félix Tshisekedi. À l'issue de cette visite qui fut sanctionnée par un communiqué conjoint, Samia Suluhu Hassan avait circonscrit les domaines dans lesquels son pays et la RDC entendaient collaborer, à savoir le commerce, la sécurité, la défense, l'immigration, les investissements mutuels et autres infrastructures portuaires.

L'occasion a été donc donnée au président Félix Tshisekedi, lors de sa récente visite en Tanzanie, de concrétiser ces bonnes intentions par la signature d'une série d'accords dans les domaines précités entre la RDC et la Tanzanie qui entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Il s'agit précisément de deux protocoles d'entente dans les domaines des télécommunications et de transport.

Il ressort du tête-à-tête que les deux chefs d'Etat ont eu auparavant que plusieurs sujets touchant à la coopération entre les deux pays devraient être passés au peigne fin. De la coopération bilatérale à la sécurité en passant par la position de l'Afrique sur le changement climatique, les conséquences néfastes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'agression de la RDC par le Rwanda voisin, etc., aucun sujet n'a été éludé.

S'exprimant en conférence de presse à l'issue du tête-à-tête, la présidente de la Tanzanie a indiqué avoir évoqué avec son hôte de marque des questions relatives aux échanges commerciaux entre leurs deux pays, à la sécurité alimentaire ainsi qu'à la mise en œuvre par leurs experts respectifs des résolutions convenues au mois d'août dernier, dont la mise en œuvre deviendra effective dans les domaines des infrastructures.

Les deux chefs d'Etat ont souligné l'importance des projets de développement des infrastructures et la nécessité d'accroître la coopération dans la construction d'infrastructures routières et ferroviaires afin de faciliter davantage les échanges entre les deux pays. Il y a aussi le projet du chemin allant de Dar-es-Salam à Mwanza et Kigoma, qui reliera la RDC et le Burundi en passant par Musongati, Bujumbura, Uvira et jusqu'à Kindu.

La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a enfin relevé que son pays reste prêt à coopérer avec la RDC pour son développement et sa stabilité.